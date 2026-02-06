Haberler

Kazımcan Karataş Başakşehir'e mi gitti, Galatasaray'dan ayrıldı mı?

Güncelleme:
Galatasaray'ın genç sol bek oyuncusu Kazımcan Karataş'ın Başakşehir'e transfer olduğu iddiaları futbol gündemine bomba gibi düştü. Sarı-kırmızılı takımdaki geleceği merak konusu olan Kazımcan Karataş'ın Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmadığı, Başakşehir'e transfer olup olmadığı taraftarlar tarafından araştırılıyor.

Galatasaray'da forma giyen Kazımcan Karataş'ın Başakşehir'e transfer olduğu yönündeki haberler spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Genç futbolcunun Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmadığı ve Başakşehir ile anlaşma sağlayıp sağlamadığına dair detaylar futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

KAZIMCAN KARATAŞ BAŞAKŞEHİR'E KİRALANDI

Galatasaray, genç sol bek Kazımcan Karataş'ın sezon sonuna kadar kiralanması konusunda RAMS Başakşehir ile anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki futbolcu, 2025 sezonunun geri kalan bölümünde turuncu-lacivertli formayı giyecek.

RESMİ KAYITLAR TFF'DE YER ALDI

Transfer, Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına da yansıdı. Yapılan bilgilendirmeye göre Başakşehir, Kazımcan Karataş'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Anlaşmada satın alma opsiyonuna dair bir detay paylaşılmadı.

GALATASARAY'DA BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kazımcan Karataş, bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 13 resmi maçta görev aldı. Genç oyuncu;

• 8 Süper Lig,

• 3 Ziraat Türkiye Kupası,

• 2 Turkcell Süper Kupa

karşılaşmasında sahaya çıkarken, toplam 728 dakika süre aldı.

DAHA FAZLA SÜRE HEDEFİYLE BAŞAKŞEHİR'DE

Galatasaray'da zaman zaman forma şansı bulan Kazımcan'ın, Başakşehir'de daha düzenli oynayarak gelişimini sürdürmesi hedefleniyor. Teknik heyetin, oyuncunun özellikle lig maçlarında önemli bir rol üstlenmesini beklediği öğrenildi.

