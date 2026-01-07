Kayseri okullar tatil mi, 8 Ocak Perşembe Kayseri'de okul yok mu (KAYSERİ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Kayseri Valiliği, 8 Ocak Perşembe günü beklenen kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmadığına dair bir açıklama yapacak. Kayseri'deki öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmadığını merakla bekliyor. Valiliğin kar tatili kararı, hava durumuna göre belirlenecek.

KAYSERİ HAVA DURUMU

Soğuk ve Yağışlı Hava Etkisini Sürdürüyor: Sıcaklıklar -8 Dereceye Kadar Düşecek

Meteoroloji verilerine göre bölgede önümüzdeki 5 gün boyunca soğuk ve yer yer yağışlı hava etkili olacak. Özellikle geceleri hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

8 Ocak Perşembe günü yağmurla karışık kar beklenirken, en düşük sıcaklık -4 derece, en yüksek sıcaklık ise 9 derece olacak. Nem oranı yüzde 70-81 arasında seyredecek, rüzgârın saatte 9 km hızla eseceği tahmin ediliyor.

9 Ocak Cuma günü kar yağışı öne çıkıyor. Sıcaklıklar -3 ile 5 derece arasında değişirken, nem oranı yüzde 76-96 seviyelerine kadar yükselecek. Rüzgâr hızının 17 km/sa'ya ulaşması bekleniyor.

10 Ocak Cumartesi günü hava parçalı bulutlu olacak. Haftanın en soğuk gecelerinden biri yaşanacak; sıcaklık -8 dereceye kadar düşecek, gündüz en yüksek sıcaklık 4 derece olacak.

11 Ocak Pazar günü yeniden kar yağışı bekleniyor. En düşük sıcaklık -4, en yüksek sıcaklık 6 derece olarak tahmin edilirken, rüzgâr hızının 18 km/sa'ya çıkması öngörülüyor.

12 Ocak Pazartesi günü kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Gece sıcaklığı 0 derece, gündüz ise 6 derece civarında olacak. Nem oranı yüzde 84-96 ile oldukça yüksek seyredecek.

Uzmanlar, geçmiş yılların ortalamalarının altında seyreden bu sıcaklıklar nedeniyle özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırıyor.

KAYSERİ OKULLAR TATİL Mİ?

8 Ocak Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.