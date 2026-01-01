Kayseri okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Kayseri'de okul yok mu (KAYSERİ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)

Kayseri, kış mevsiminin etkisini yoğun bir şekilde hissettirdiği illerden biri olarak 2 Ocak 2026 itibarıyla gündemde. Özellikle kar yağışı ve düşük sıcaklıkların hayatı zorlaştırdığı bu dönemde, Kayseri halkı hem hava koşullarını merak ediyor hem de okulların tatil olup olmayacağını sorguluyor. Peki, Kayseri okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Kayseri'de okul yok mu? Detaylar...

KAYSERİ HAVA DURUMU 1- 2 OCAK

Kayseri, kış mevsiminin tam ortasında olacağı 2 Ocak'ta soğuk hava ve karla mücadele etmeye devam ediyor. Meteorolojik veriler, bu dönemde bölgenin özellikle gece ve sabah saatlerinde şiddetli soğukların etkisine gireceğini ortaya koyuyor. Kayseri'de 2 Ocak günü için tahminler, gece en düşük sıcaklığın -21?°C'ye kadar düşebileceğini ve gündüz saatlerinde bile sıcaklıkların -10?°C civarında seyredeceğini gösteriyor. Havanın bulutlu ile aralıklı bulutlu olması beklenirken, yağış ihtimali düşük olsa da kar örtüsünün etkisi kentin genelinde sürecek.

2 OCAK KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri'de 2 Ocak 2026 Cuma günü için valilikten resmi bir kar tatili açıklaması henüz yapılmamıştır. Resmî kaynaklara göre, şu ana kadar Kayseri Valiliği tarafından açıklanan son tatil kararı 31 Aralık 2025 Çarşamba günü için geçerli olup, olumsuz hava koşullarına bağlı olarak eğitime bir gün ara verilmişti.