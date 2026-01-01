Haberler

Kayseri okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Kayseri'de okul yok mu (KAYSERİ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)

Kayseri okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Kayseri'de okul yok mu (KAYSERİ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)
Güncelleme:
Kayseri'de kış etkisini sürdürüyor. Meteoroloji verilerine göre 2 Ocak 2026 Cuma günü kent genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak. Özellikle sabah ve gece saatlerinde sıcaklıkların eksi derecelere düşmesi bekleniyor. Kayseri halkı, hem hava koşullarını hem de okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 2 Ocak Kayseri'de okullar tatil mi?

Kayseri, kış mevsiminin etkisini yoğun bir şekilde hissettirdiği illerden biri olarak 2 Ocak 2026 itibarıyla gündemde. Özellikle kar yağışı ve düşük sıcaklıkların hayatı zorlaştırdığı bu dönemde, Kayseri halkı hem hava koşullarını merak ediyor hem de okulların tatil olup olmayacağını sorguluyor. Peki, Kayseri okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Kayseri'de okul yok mu? Detaylar...

KAYSERİ HAVA DURUMU 1- 2 OCAK

Kayseri, kış mevsiminin tam ortasında olacağı 2 Ocak'ta soğuk hava ve karla mücadele etmeye devam ediyor. Meteorolojik veriler, bu dönemde bölgenin özellikle gece ve sabah saatlerinde şiddetli soğukların etkisine gireceğini ortaya koyuyor. Kayseri'de 2 Ocak günü için tahminler, gece en düşük sıcaklığın -21?°C'ye kadar düşebileceğini ve gündüz saatlerinde bile sıcaklıkların -10?°C civarında seyredeceğini gösteriyor. Havanın bulutlu ile aralıklı bulutlu olması beklenirken, yağış ihtimali düşük olsa da kar örtüsünün etkisi kentin genelinde sürecek.

Kayseri okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Kayseri'de okul yok mu (KAYSERİ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)

2 OCAK KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri'de 2 Ocak 2026 Cuma günü için valilikten resmi bir kar tatili açıklaması henüz yapılmamıştır. Resmî kaynaklara göre, şu ana kadar Kayseri Valiliği tarafından açıklanan son tatil kararı 31 Aralık 2025 Çarşamba günü için geçerli olup, olumsuz hava koşullarına bağlı olarak eğitime bir gün ara verilmişti.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı
Dünya şokta! Yılbaşı partisi kana bulandı, çok sayıda ölü var
İstanbul'da dev yürüyüş! On binlerce kişi tek bir amaçla buluştu
Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
Haberler.com
500

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor
Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Efsane isim veda etti
Yıllar sonra bir ilk! İstanbul'un her yerinden görüntü yağıyor
Havalimanında gözaltına alınan Şeyma Subaşı hakkında karar
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor
Beşiktaş bombayı patlattı
Bilal Erdoğan'dan Galata'dan dünyaya Gazze mesajı