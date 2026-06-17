Haberler

Kaymakam Tuğçe Orhan evli mi, eşi kim?

Kaymakam Tuğçe Orhan evli mi, eşi kim?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararnamesiyle birlikte Burdur Vali Yardımcılığı görevine getirilen Tuğçe Orhan, son günlerde kamuoyunda en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor. Hem kariyer geçmişi hem de özel hayatına ilişkin araştırmalar artarken, Tuğçe Orhan’ın biyografisi sıkça sorgulanıyor. Peki, Kaymakam Tuğçe Orhan evli mi, eşi kim? Detaylar haberimizde.

Resmi görev değişiklikleri kapsamında adı kamuoyunda öne çıkan Tuğçe Orhan’ın kariyeri ve biyografisi merak edilmeye devam ediyor. Hakkında en çok araştırılan konular arasında ise hem mesleki geçmişi hem de özel hayatına ilişkin bilgiler yer alıyor. Peki Tuğçe Orhan kimdir ve evli mi, eşi kimdir? 

KAYMAKAM TUĞÇE ORHAN EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Tuğçe Orhan’ın özel hayatına ilişkin kamuya açık ve doğrulanmış herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Evli olup olmadığı ya da eşiyle ilgili detaylar resmi biyografilerde, kamuya açık kaynaklarda veya kurumsal açıklamalarda yer almamaktadır. Bu nedenle bu konuda doğrulanmış bir veri bulunmadığı için herhangi bir eş bilgisi paylaşılmamıştır.

TUĞÇE ORHAN KİMDİR?

1995 yılında Elazığ’da doğan Tuğçe Orhan, eğitim hayatına Fırat Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde başlamış ve bu bölümden dereceyle mezun olmuştur. Akademik gelişimini aynı alanda yüksek lisans yaparak sürdürmüştür.

İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 110. Dönem Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak mülki idare kariyerine adım atan Orhan, meslek hayatının ilk dönemlerinde Elazığ, Ankara, Düzce ve Bolu gibi farklı illerde çeşitli idari staj ve görevlerde bulunmuştur.

Bolu’nun Seben ilçesinde kaymakam vekili olarak görev yapan Tuğçe Orhan, bu süreçte yerel yönetim tecrübesi kazanmıştır. Mesleki gelişimini uluslararası boyuta taşımak amacıyla İngiltere’nin Londra kentinde yabancı dil eğitimi almış ve Birleşik Krallık’ın kamu yönetimi sistemi üzerine incelemelerde bulunmuştur.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü

ABD, Halkbank davasında kararını 9 yıl sonra verdi
İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, CHP'den istifa etti

CHP'den istifa etti

Sokak kan gölüne döndü, yaralı babanın feryadı yürek dağladı: Sakın ölme

Sokak kan gölüne döndü, yaralı babanın feryadı yürek dağladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı

Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı
Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı! Cenazede utandıran manzara

Ünlü oyuncunun cenazesinde utandıran manzara
Tarladan servet fışkırdı! Litresi 270 bin TL'den satılıyor

Tarladan servet fışkırdı! Litresi 270 bin TL'den satılıyor
2 gündür aranan 25 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

Kahreden son! Daha 25 yaşındaydı

Dev banka resmen ilan etti: Yeni dönemin altını uranyum

Dev banka "Yeni altın" diyerek ilan etti! Yakın zamanda fena uçacak
Profesör Mahir İğde’den korkutan “Ejderha Nefesi' uyarısı: Çocukların yeni eğlencesi kabusa dönüşmesin!

Uzman isim o atıştırmalık için uyardı
Bahçeli'nin 'Yanındayız' dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale

Bahçeli "Yanlarındayım" dedi ama gelen görüntülere bakın