Kayhan nerede çekildi, ne zaman çekildi? Kayhan filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Kayhan filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kayhan filmini izleyecek olanların merak ettiği Kayhan konusu nedir, Kayhan oyuncuları kimler ve Kayhan özeti gibi konuları inceliyoruz.

KAYHAN FİLMİ KONUSU NE?

Film, yıllar sonra düzenlenen lise pilav gününe katılan Kayhan'ın hayatının bir anda değişmesini konu alıyor.

Lise arkadaşlarını yeniden göreceği için büyük heyecan yaşayan Kayhan, mezuniyet yıllığını incelediğinde yıllardır dost bildiği arkadaşlarının aslında kendisi hakkında olumsuz düşünceler beslediğini öğrenir. Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kayhan, kendisini aşağılayan eski arkadaşlarından tek tek intikam almaya karar verir. Bu süreçte en büyük destekçisi ise yakın arkadaşı Orçun olur. Yaşanan birbirinden ilginç olaylar, filmi absürt komediye dönüştürür.

KAYHAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kayhan filminin çekimlerinin tamamı İstanbul'da gerçekleştirildi. Filmin birçok sahnesi şehrin farklı ilçe ve semtlerinde çekilirken, İstanbul'un sokakları ve çeşitli sosyal mekânları doğal plato olarak kullanıldı. Çekimler yaklaşık beş haftada tamamlandı.

KAYHAN FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri 2017 yılında gerçekleştirildi. Post-prodüksiyon sürecinin ardından 9 Şubat 2018 tarihinde vizyona giren yapım, Şahan Gökbakar'ın farklı bir karakterle seyirci karşısına çıktığı komedi filmleri arasında yer aldı.

KAYHAN FİLMİ OYUNCULARI KİM?

• Şahan Gökbakar – Kayhan

• İrfan Kangı – Orçun

• Gökçe Eyüboğlu – Sevim

• Can Seçki

• Bülent Tapıcı

• Senem Selimi

• Gökhan Eryılmaz

• Ahmet Yalçın

• Murat Yorgancılar

• Ayhan Kızılsu

• Eren Pekgöz

• Hatice Kalamanoğlu

• Pınar Özer

KAYHAN FİLMİNİN YÖNETMENİ VE SENARİSTİ KİM?

Filmin yönetmenliğini Togan Gökbakar üstlenirken, senaryosu Şahan Gökbakar ile Togan Gökbakar tarafından kaleme alındı. Yapım, Çamaşırhane Film tarafından hayata geçirildi.

KAYHAN FİLMİ NEDEN DİKKAT ÇEKTİ?

Kayhan, klasik komedi kalıplarının dışına çıkan karakteri ve absürt mizah anlayışıyla vizyona girdiği dönemde geniş yankı uyandırdı. Lise arkadaşlarından intikam almaya çalışan sıra dışı bir karakteri merkezine alan film, Şahan Gökbakar'ın farklı oyunculuk performansı ve alışılmışın dışındaki hikâyesiyle yerli komedi yapımları arasında kendine özgü bir yer edindi.