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Kaya Çilingiroğlu Orkun Kökçü hakkında ne dedi?

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Kaya Çilingiroğlu Orkun Kökçü hakkında ne dedi?
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Kaya Çilingiroğlu'nun Orkun Kökçü hakkında yaptığı açıklamalar gündeme geldi. TRT Spor ekranlarında yaşanan tartışmanın ardından Beşiktaş Kulübü'nün Çilingiroğlu'na yönelik açıklaması dikkat çekti. Çilingiroğlu'nun konuya ilişkin sözleri merak konusu oldu. Peki, Kaya Çilingiroğlu Orkun Kökçü hakkında ne dedi? Detaylar haberimizde.

Kaya Çilingiroğlu'nun Orkun Kökçü hakkında yaptığı yorumlar, Beşiktaş Kulübü'nün tepkisinin ardından yeniden gündeme geldi. TRT Spor'da yayınlanan Yüz Yüze Futbol programında Orkun Kökçü hakkında değerlendirmelerde bulunan Çilingiroğlu'na Beşiktaş Kulübü tarafından tepki gösterildi. Çilingiroğlu ise kendisine yöneltilen eleştirilere program sırasında yanıt verdi. Peki,  Kaya Çilingiroğlu Orkun Kökçü hakkında ne dedi? Detaylar...

KAYA ÇİLİNGİROĞLU ORKUN KÖKÇÜ HAKKINDA NE DEDİ?

Kaya Çilingiroğlu'nun Orkun Kökçü hakkındaki sözleri, 13 Eylül 2026 tarihinde TRT Spor'da yayınlanan Yüz Yüze Futbol programının ardından gündeme geldi. Beşiktaş Kulübü, programda Kökçü hakkında yapılan değerlendirmeler nedeniyle Çilingiroğlu'na tepki gösterdi.

Beşiktaş Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Çilingiroğlu'nun Orkun Kökçü hakkındaki değerlendirmelerinin eleştiri sınırlarını aştığı ve futbolcuya yönelik haksız ithamlar içerdiği belirtildi. Kulüp ayrıca Kökçü'nün takımın hakkını savunduğunu ifade ederek Çilingiroğlu'nun sözlerine tepki gösterdi.

Kulübün açıklamasında ayrıca TRT Spor'da görev yapan yorumculardan objektiflik, eşitlik ve basın meslek etik ilkeleri kapsamında hareket etmelerinin beklendiği ifade edildi. Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün kulübe geldiği ilk günden itibaren mücadele ettiğini belirterek futbolcunun yanında olduğunu açıkladı.

Çilingiroğlu ise Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya yönelik açıklamasında, kendisinin kulübe zarar verdiğinin düşünülmesi halinde disipline verilmesini istedi. Çilingiroğlu'nun programda kullandığı ifadeler arasında "O zaman disipline ver beni" sözleri de yer aldı.

Çilingiroğlu ayrıca kendisinin yalnızca bir Beşiktaş yorumcusu olarak nitelendirilmesine de karşı çıktı. Beşiktaş'ın divan üyesi olduğunu belirten Çilingiroğlu, kulüple olan geçmişine dikkat çekti ve açıklamasının devamında verilen sözlerin tutulması gerektiğini söyledi.

Böylece Orkun Kökçü üzerinden başlayan tartışmada Beşiktaş Kulübü'nün Çilingiroğlu'na yönelik açıklaması ve Çilingiroğlu'nun buna karşı TRT Spor ekranlarından verdiği yanıt gündeme geldi.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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