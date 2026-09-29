Kavak Yelleri Su kimdir, Ceren Moray kaç yaşında, Ceren Moray Kavak Yeller'inde oynadı mı, hangi dizilerde oynadı?

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Ekranların sevilen yüzlerinden Ceren Moray, rol aldığı yapımlarla izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Başarılı oyuncunun kariyerine dair araştırmalar yapanlar, onun bir dönemin efsane gençlik dizisi Kavak Yelleri ile olan bağlantısını da merak ediyor. Arama motorlarında öne çıkan "Kavak Yelleri Su kimdir, Ceren Moray kaç yaşında, Ceren Moray Kavak Yelleri'nde oynadı mı, hangi dizilerde oynadı?" sorularının yanıtları haberimizde...

KAVAK YELLERİ SU KİMDİR?

Kavak Yelleri dizisinde Su karakterine hayat veren isim, oyuncu Ceren Moray'dır. Dizinin ilerleyen sezonlarında hikâyeye dahil olan Su karakteri, kısa sürede izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Moray, bu rolle geniş kitleler tarafından tanınan bir yüz haline geldi.

CEREN MORAY KAVAK YELLERİ'NDE OYNADI MI?

Evet, Ceren Moray Kavak Yelleri dizisinde rol aldı. Başarılı oyuncu, Kanal D ekranlarında yayınlanan dizide Su karakterini canlandırdı. Kavak Yelleri, Moray'ın kariyerinde asıl ününe kavuştuğu yapım oldu.

CEREN MORAY KAÇ YAŞINDA?

Tam adı Ceren Moray Brun olan ünlü oyuncu, 5 Haziran 1985 tarihinde dünyaya geldi. Ceren Moray, 2026 yılı itibarıyla 41 yaşındadır. İkizler burcu olan oyuncunun boyu 1.60 metredir.

CEREN MORAY NERELİ?

Ceren Moray, Diyarbakır doğumludur. Diyarbakırlı şair ve yazar Celal Moray ile Kastamonulu Hülya Moray'ın kızıdır. Doğumundan birkaç yıl sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı.

CEREN MORAY'IN EĞİTİM HAYATI

Tiyatro eğitimine küçük yaşlarda başlayan Ceren Moray, uzun süre Pera Güzel Sanatlar'da eğitim aldı. 2005 yılında Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü kazanan Moray, 2009 yılında bu bölümden mezun oldu.

CEREN MORAY OYUNCULUĞA NASIL BAŞLADI?

Ceren Moray, ilk oyunculuk deneyimini 2003 yılında başrollerinde Levent Üzümcü ve Müjde Ar'ın yer aldığı Serseri Aşıklar dizisiyle yaşadı. Ardından farklı yapımlarda rol alan oyuncu, Kavak Yelleri ile geniş kitlelere ulaştı. Kariyerindeki bir diğer önemli dönüm noktası ise O Hayat Benim dizisindeki Efsun karakteri oldu.

CEREN MORAY HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Televizyon kariyerini istikrarlı şekilde sürdüren Ceren Moray'ın rol aldığı diziler şöyle:

2003 Serseri Aşıklar, 2004 Dayı (Simge), 2005 Nefes Nefese (Ezgi), 2007-2008 Doktorlar (Senem), 2007-2011 Kavak Yelleri (Su), 2012 İşler Güçler (Zehra Cengiz), 2014-2017 O Hayat Benim (Efsun Demirci), 2018-2019 Avlu (Azra Kaya), 2020 Öğretmen (Zeynep), 2023-2024 Kirli Sepeti (Hayriye Şişman), Uzak Şehir.

CEREN MORAY'IN FİLMLERİ

Dizilerin yanı sıra sinemada da başarılı işlere imza atan Ceren Moray, Bi Küçük Eylül Meselesi (Berrak), Yok Artık! (Ebru), Olaylar Olaylar (Merve) ve Arada (Ezgi) gibi filmlerde rol aldı.

CEREN MORAY ŞU AN HANGİ DİZİDE OYNUYOR?

Ceren Moray, Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisinin kadrosunda yer alıyor.