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Bir dönemin en sevilen gençlik dizilerinden Kavak Yelleri'nde hayat verdiği Mine karakteriyle adından söz ettiren Aslı Enver, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Ünlü oyuncuyla ilgili son gelişmelerin ardından arama motorlarında "Kavak Yelleri Mine kimdir, Aslı Enver kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?" soruları öne çıktı. Peki, Aslı Enver kimdir? İşte ünlü oyuncunun merak edilen hayatı ve rol aldığı yapımlar...

KAVAK YELLERİ MİNE KİMDİR?

Kavak Yelleri dizisinde Mine Ergun karakterine hayat veren isim, oyuncu Aslı Enver'dir. Dizide asi, isyankâr ve ayrık otu bir genç kızı canlandıran Enver, bu rolle geniş kitleler tarafından tanındı. İbrahim Kendirci, Dağhan Külegeç ve Pelin Karahan ile başrolü paylaştığı Kavak Yelleri, ünlü oyuncunun kariyerinde çıkış yaptığı yapım oldu.

ASLI ENVER KAÇ YAŞINDA?

Aslı Enver, 10 Mayıs 1984 tarihinde dünyaya geldi. Ünlü oyuncu, 2026 yılı itibarıyla 42 yaşındadır. Boğa burcu olan Enver'in boyu 1.68 metredir.

ASLI ENVER NERELİ?

Aslı Enver, İngiltere'nin başkenti Londra'da doğdu. Kıbrıslı Türk bir baba ile eğitim için Türkiye'den Londra'ya giden bir annenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Enver, 12 yaşına kadar Londra'da büyüdü. Ardından ailesiyle birlikte Türkiye'ye taşındı.

ASLI ENVER'İN EĞİTİM HAYATI

Aslı Enver, Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitimini ise Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Oyunculuk eğitimi için Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde de eğitim aldı.

ASLI ENVER OYUNCULUĞA NASIL BAŞLADI?

Kariyerine 2002 yılında 18 yaşındayken başlayan Aslı Enver, TRT'de yayınlanan Uzay Sitcomu'nda kısa bir rolle ekrana çıktı. Aynı dönemde Ayna adlı kısa filmde rol aldı. Ardından Hayat Bilgisi dizisinde Hazal karakterine hayat verdi. Asıl çıkışını ise 2007 yılında başlayan Kavak Yelleri dizisiyle yakaladı.

ASLI ENVER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Kavak Yelleri'nin ardından birçok başarılı yapımda başrol oynayan Aslı Enver, özellikle İstanbullu Gelin dizisindeki Süreyya karakteriyle büyük beğeni topladı. Ünlü oyuncunun rol aldığı diziler şöyle:

2002 Uzay Sitcomu (Konuk oyuncu), 2003-2004 Hayat Bilgisi (Hazal Gürpınar), 2007-2011 Kavak Yelleri (Mine Ergun), 2012 Suskunlar (Ahu Kumral), 2013-2014 Kayıp (Özlem Albayrak), 2014 Bana Artık Hicran De (Hicran Eyüpoğlu), 2015 Mutlu Ol Yeter (Zeynep Güzeltepe), 2016 Kış Güneşi (Nisan Sayer), 2017-2019 İstanbullu Gelin (Süreyya Boran), 2020 Babil (Ayşe Karaali / Nihal), 2023 Arayış (Nisan).

ASLI ENVER'İN FİLMLERİ

Dizilerin yanı sıra sinemada da başarılı işlere imza atan Aslı Enver, Sen Yaşamaya Bak, Öteki Taraf, Kardeşim Benim, Arkadaşlar Arasında ve Tamam mıyız? gibi filmlerde rol aldı.