Kastamonu okullar tatil mi, 25 Şubat Çarşamba Kastamonu'da okul yok mu (KASTAMONU VALİLİĞİ)?

Kastamonu okullar tatil mi, 25 Şubat Çarşamba Kastamonu'da okul yok mu (KASTAMONU VALİLİĞİ)?
Güncelleme:
Kastamonu'da okullar tatil mi sorusu 25 Şubat Çarşamba günü öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle "Kastamonu'da bugün okul var mı?" sorusu gündeme gelirken, gözler Kastamonu Valiliği'nden yapılacak kar tatili açıklamasına çevrildi.

25 Şubat Çarşamba Kastamonu okullar tatil mi, Kastamonu'da okul yok mu soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Hava durumu raporlarının ardından Kastamonu Valiliği'nin kar tatiliyle ilgili son dakika açıklamaları merakla bekleniyor.

KASTAMONU HAVA DURUMU

Kastamonu'da 25 Şubat günü soğuk ve kış şartlarının etkili olmaya devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre kent genelinde çok bulutlu bir hava hâkim olurken, günün özellikle sabah ve gece saatlerinde kar yağışı görülebileceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının gün içinde -4 derece ile 2 derece arasında seyretmesi beklenirken, soğuk hava nedeniyle don ve buzlanma riski ön plana çıkıyor. Rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

Yetkililer, Kastamonu ve çevresinde yaşayan vatandaşları buzlanma, don ve olası ulaşım aksamalarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının yer yer etkisini artırabileceği belirtiliyor.

Kastamonu okullar tatil mi, 25 Şubat Çarşamba Kastamonu'da okul yok mu (KASTAMONU VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

KASTAMONU OKULLAR TATİL Mİ?

25 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
