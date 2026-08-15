Kasımpaşa Trabzonspor CANLI İZLE! Trabzonspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir?

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında futbolseverlerin merakla beklediği Kasımpaşa- Trabzonspor karşılaşması bugün oynanacak. İstanbul’da kozlarını paylaşacak iki takım, sezonun ilk haftasında 3 puan için sahaya çıkacak. Peki, Trabzonspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Detaylar...

TRABZONSPOR KASIMPAŞA CANLI İZLE!

Trabzonspor-Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, mücadeleyi beIN Sports 1 üzerinden izleyebilecek.

TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI NEREDEN İZLENİR?

Kasımpaşa ile Trabzonspor arasındaki Süper Lig karşılaşması beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Karşılaşma resmi yayın platformları üzerinden takip edilebilecek.

TRABZONSPOR KASIMPAŞA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa-Trabzonspor maçı 15 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak. Trendyol Süper Lig’in ilk haftasındaki mücadele İstanbul’da oynanacak.

TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Kasımpaşa-Trabzonspor karşılaşmasına Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu ev sahipliği yapacak. İstanbul’daki stadyumda oynanacak mücadelede iki takım sezonun ilk haftasında sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefleyecek.

KASIMPAŞA-TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Kasımpaşa-Trabzonspor maçının hakemi Gürcan Hasova olacak.

Hasova’nın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Gökhan Barcın yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ömer Tolga Güldibi olarak açıklandı.