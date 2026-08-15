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Kasımpaşa Trabzonspor CANLI İZLE! Trabzonspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir?

Kasımpaşa Trabzonspor CANLI İZLE! Trabzonspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir?
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Kasımpaşa Trabzonspor canlı izle! Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, Kasımpaşa-Trabzonspor maçının saatini, hangi kanalda yayınlanacağını ve maçın hakemini merak ediyor. Peki, Trabzonspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? İşte mücadeleye dair tüm detaylar...

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında futbolseverlerin merakla beklediği Kasımpaşa- Trabzonspor karşılaşması bugün oynanacak. İstanbul’da kozlarını paylaşacak iki takım, sezonun ilk haftasında 3 puan için sahaya çıkacak. Peki,  Trabzonspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Detaylar...

TRABZONSPOR KASIMPAŞA CANLI İZLE! 

Trabzonspor-Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, mücadeleyi beIN Sports 1 üzerinden izleyebilecek.

TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI NEREDEN İZLENİR?

Kasımpaşa ile Trabzonspor arasındaki Süper Lig karşılaşması beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Karşılaşma resmi yayın platformları üzerinden takip edilebilecek.

TRABZONSPOR KASIMPAŞA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa-Trabzonspor maçı 15 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak. Trendyol Süper Lig’in ilk haftasındaki mücadele İstanbul’da oynanacak.

TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Kasımpaşa-Trabzonspor karşılaşmasına Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu ev sahipliği yapacak. İstanbul’daki stadyumda oynanacak mücadelede iki takım sezonun ilk haftasında sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefleyecek.

KASIMPAŞA-TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Kasımpaşa-Trabzonspor maçının hakemi Gürcan Hasova olacak.

Hasova’nın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Gökhan Barcın yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ömer Tolga Güldibi olarak açıklandı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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