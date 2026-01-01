Kartal, Kadıköy, Kağıthane okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Son Dakika yarın okullar tatil mi?

İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla birlikte kent genelinde günlük yaşamda aksamalar yaşanmaya başladı. İlçelerden gelen açıklamalar doğrultusunda bazı bölgelerde eğitim-öğretime ara verildi.

KARTAL OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da kar yağışının etkili olduğu günlerde Kartal ilçesiyle ilgili resmi bir tatil duyurusu yapılmadı. Açıklanan bilgiler doğrultusunda Kartal'da eğitim-öğretime ara verildiğine dair bir karar bulunmuyor. Kar yağışı ve buzlanma riskine ilişkin uyarılar megakent genelini kapsasa da Kartal için herhangi bir kaymakamlık ya da ilçe bazlı tatil açıklaması paylaşılmadı.

KADIKÖY OKULLAR TATİL Mİ?

Kadıköy ilçesi için de okulların tatil edildiğine dair bir açıklama yer almadı. İstanbul genelinde 13 ilçede kar yağışının etkili olduğu belirtilirken, tatil kararı alınan ilçeler arasında Kadıköy bulunmuyor. Mevcut bilgilere göre Kadıköy'de eğitim faaliyetleri planlandığı şekilde devam ediyor.

KAĞITHANE OKULLAR TATİL Mİ?

Kağıthane ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar yarın için tatil edildi. Merkez ve merkeze yakın ilçelerden biri olan Kağıthane'de, hava koşullarının oluşturabileceği olumsuzluklar dikkate alınarak eğitim-öğretime ara verilmesi kararlaştırıldı. Böylelikle Kağıthane, İstanbul'da tatil edilen ilçeler arasında yer aldı.

KAR TATİLİ OLAN İLÇELER!

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen ilçeler Kağıthane, Beşiktaş, Şile, Sarıyer ve Beykoz oldu. Şile Kaymakamlığı, mahalle yollarında oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Şile'nin ardından Sarıyer ve Beykoz'da da okulların tatil edildiği açıklandı. Daha sonra Beşiktaş ve Kağıthane'den de benzer kararlar geldi.