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İstanbul Kartal Belediyesi'ne 24 Kasım 2026 tarihinde düzenlenen operasyon, belediyenin hangi parti tarafından yönetildiğini ve belediye başkanının kim olduğunu yeniden gündeme taşıdı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yönettiği Kartal Belediyesi'nde Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yeniden göreve seçilmişti. Kentsel dönüşüm ve imar işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüphelinin gözaltına alınmasıyla birlikte Kartal Belediyesi'nin siyasi yönetimi, başkanın öz geçmişi ve operasyonun gerekçesi merak konusu oldu.

KARTAL BELEDİYESİ HANGİ PARTİDEN?

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bulunan Kartal Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yönetiliyor. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'nin belediye başkan adayı Gökhan Yüksel, yüzde 54,77 oy oranına ulaşarak yeniden Kartal Belediye Başkanı seçildi.

Seçimde Gökhan Yüksel 158 bin 555 oy alırken, AK Parti'nin adayı Hüseyin Karakaya yüzde 35,61 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. Böylece CHP, Kartal'daki belediye yönetimini korudu.

KARTAL BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Kartal Belediye Başkanı, CHP'li Gökhan Yüksel'dir. 2019 yerel seçimlerinde ilk kez belediye başkanı seçilen Yüksel, 2024 yerel seçimlerinde yeniden aday gösterilerek ikinci dönemine başladı.

18 Haziran 1987 tarihinde İstanbul'un Kartal ilçesinde dünyaya gelen Gökhan Yüksel, üniversite eğitimini Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü'nde tamamladı. Marmara Üniversitesi'nde sermaye piyasası ve borsa alanında yüksek lisans yapan Yüksel, Aston Üniversitesi'nde işletme doktorası çalışmalarını sürdürmektedir.

GÖKHAN YÜKSEL'İN SİYASİ KARİYERİ

Siyasi çalışmalarına Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları'nda başlayan Gökhan Yüksel, yerel yönetimlerde farklı görevlerde bulundu.

Yüksel'in siyasi ve idari kariyerindeki önemli görevler şöyle:

- 2014: CHP'den Kartal Belediye Meclis Üyesi seçildi.

- 2014-2016: Kartal Belediyesi bünyesinde Sosyal Yardım Komisyonu Başkanlığı ve encümen görevlerinde bulundu.

- 2016-2018: Kartal Belediye Başkan Yardımcılığı yaptı.

- 2019: CHP'nin adayı olarak girdiği yerel seçimleri kazanarak Kartal Belediye Başkanı oldu.

- 2024: Yeniden CHP'nin adayı oldu ve yüzde 54,77 oyla ikinci kez belediye başkanlığına seçildi.

Yüksel, belediye başkanlığı görevinin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliği de yaptı.

KARTAL BELEDİYESİ'NE NEDEN OPERASYON DÜZENLENDİ?

Kartal Belediyesi'ne yönelik 24 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonun, kentsel dönüşüm ve imar işlemlerine ilişkin iddialar kapsamında başlatılan soruşturmayla bağlantılı olduğu bildirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, kentsel dönüşüm sürecindeki riskli yapıların inşaat alanlarına ilişkin raporlarda usulsüzlük yapıldığı iddiaları inceleniyor.

Soruşturma kapsamında, sekiz riskli yapının inşaat alanlarının gerçeğe aykırı şekilde yüksek gösterildiği ve bu işlemler üzerinden maddi menfaat sağlandığı öne sürüldü. Söz konusu yapılara ilişkin alanların 400 ila 1.000 metrekare arasında fazla gösterildiği iddialar arasında yer aldı.

KARTAL BELEDİYESİ OPERASYONUNDA KAÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI?

Kartal Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 24 Kasım 2026 tarihinde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, "Resmi Belgede Sahtecilik", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Üye Olma" ve "Rüşvet" suçlamaları kapsamında sürdürüldüğü bildirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler hakkındaki işlemlerin devam ettiği aktarıldı. Soruşturma aşamasındaki iddialar henüz kesinleşmiş yargı kararları niteliği taşımıyor.