Karşıyaka stadyumu ne zaman, nereye yapılacak, Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadyumu kaç kişilik olacak?

Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadyumu’nun kaç kişilik olacağı ve inşa edileceği alan, spor kamuoyunun en çok araştırdığı başlıklar arasında bulunuyor. Karşıyaka’nın yeni stadyum projesiyle ilgili gelişmeler hız kazanırken, “ Karşıyaka stadyumu ne zaman yapılacak?” sorusu da gündemden düşmüyor. İzmir’de uzun süredir beklenen bu yatırımın, bölge spor altyapısına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

ZÜBEYDE HANIM STADYUMU İÇİN KRİTİK ONAY ÇIKTI

Karşıyaka ilçesinde yapılması planlanan Zübeyde Hanım Stadyumu projesi için beklenen resmi onay geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi kapsamında değerlendirilen proje için olumlu görüş bildirdi. Böylece uzun süredir gündemde olan stat yatırımı yeni bir aşamaya taşınmış oldu.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN BAŞVURUSU SONUÇ VERDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan başvurunun ardından stat projesinin tasarruf tedbirleri kapsamından çıkarılması yönündeki talep kabul edildi. Bakanlığın verdiği onayla birlikte yapım sürecinin önündeki idari engeller kaldırılırken, projenin ihale aşamasına geçebilmesinin önü açıldı.

AKSOY MAHALLESİ'NDE HAYATA GEÇİRİLECEK

Yeni stat, Karşıyaka ilçesi Aksoy Mahallesi’nde bulunan 26675 ada 11 parsel üzerinde inşa edilecek. Daha önce İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülen önerge kapsamında, proje için gerekli protokollerin hazırlanması ve sürecin yürütülmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a oy birliğiyle yetki verilmişti.

İHALE SÜRECİ İÇİN GEREKLİ İZİNLER VERİLDİ

AK Partili Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi Hakan Yıldız, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi kapsamında yapım ihalesinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli iznin belediyeye verildiğini duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte gözler ihale takviminin açıklanacağı tarihe çevrildi.

KARŞIYAKA TARAFTARI HEYECANLA BEKLİYOR

Yıllardır yeni stat talebini dile getiren Karşıyaka taraftarları, alınan onay kararını memnuniyetle karşıladı. Yapım sürecinin başlamasıyla birlikte ilçenin modern bir spor tesisine kavuşması hedeflenirken, projenin tamamlanmasının ardından hem Karşıyaka Spor Kulübü’ne hem de bölgedeki spor faaliyetlerine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Stat özellikleri detayları henüz açıklanmadı.