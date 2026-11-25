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Kars'ın yeni valisi kim oldu, yeni Kars Valisi Abdullah Köklü kimdir soruları, kararnamenin yayımlanmasının ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Kars Valiliğine Abdullah Köklü atandı. Abdullah Köklü, kararnameden önce Tokat Valisi olarak görev yapıyordu. Kars'ın önceki valisi Ziya Polat ise İçişleri Bakanlığı emrine alındı.

KARS'IN YENİ VALİSİ KİM OLDU?

Valiler kararnamesiyle Kars Valiliğine Abdullah Köklü atandı. Abdullah Köklü, kararnameden önce Tokat Valisi olarak görev yapıyordu. Atama kararı, Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı kararıyla gerçekleşti.

Kars'ın önceki valisi Ziya Polat ise İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Abdullah Köklü, devir teslim işlemlerinin ardından Kars Valiliğindeki görevine başlayacak.

YENİ KARS VALİSİ ABDULLAH KÖKLÜ KİMDİR?

Kars yeni valisi Abdullah Köklü hakkında bilgiler güncelleniyor.

VALİLER KARARNAMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı atama kararı, Resmi Gazete'nin 25 Kasım 2026 tarihli ve 33441 sayılı nüshasında yayımlandı. Kararda, ekli listede yer alan kişilerin belirtilen görevlere 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince atandığı belirtildi.

Toplam 59 ismin yer aldığı kararnameyle 41 ile yeni vali atanırken, 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Kararnameyle ayrıca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına Ağrı Valisi Önder Bozkurt getirildi.

HANGİ İLLERE YENİ VALİ ATANDI?

Valiler kararnamesiyle valisi değişen 41 il şöyle: Ağrı, Amasya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Yozgat ve Zonguldak.