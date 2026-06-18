Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci ve veli, 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ereceği tarihi merak ediyor. Eğitim yılının son düzlüğüne girilirken özellikle karne tarihi, yaz tatilinin başlangıcı ve yeni eğitim döneminin açılış takvimi yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, karne günü ne zaman 2026? Yaz tatili ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı? Detaylar haberimizde.

KARNE GÜNÜ NE ZAMAN 2026?

2025-2026 eğitim ve öğretim yılında öğrenciler için karne günü 26 Haziran 2026 Cuma olarak belirlendi. Bu tarihte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini alarak eğitim yılını tamamlayacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğrenciler için yaz tatili, 26 Haziran 2026 Cuma günü karne alınmasının ardından başlayacak. Böylece 2025-2026 eğitim öğretim yılının resmi olarak sona ermesiyle birlikte milyonlarca öğrenci uzun yaz tatiline çıkacak.

YAZ TATİLİNE KAÇ GÜN KALDI?

Yaz tatili, 26 Haziran 2026 Cuma günü başlayacağı için geri sayım bu tarihe göre yapılıyor. Bugün itibariyle yaz tatiline 9 gün kaldı.

ENİ DÖNEMDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda birinci dönem 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Böylece öğrenciler yaz tatilinin ardından yeniden ders başı yapacak.

Yeni eğitim yılı öncesinde öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak. Uyum eğitimleri ise 7 Eylül 2026 Pazartesi ile 11 Eylül 2026 Cuma tarihleri arasında gerçekleştirilecek.