Karmen Aksoy kimdir, Karmen Aksoy kaç yaşında, evli mi, bekar mı, hangi takımda oynuyor?

Türk voleybolunun gelecek vadeden isimlerinden Karmen Aksoy, kariyerine genç yaşta adım atarak kısa sürede profesyonel seviyeye yükseldi. Sultanlar Ligi’nde forma giyen başarılı orta oyuncu, hem kulüp performansı hem de milli takım kadrosundaki yerini koruyarak dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

KARMEN AKSOY KİMDİR?

Karmen Aksoy, 8 Temmuz 2003 tarihinde İstanbul’da doğmuş Türk milli voleybolcudur. Orta oyuncu pozisyonunda görev yapan Aksoy, voleybola VakıfBank altyapısında başlamış ve burada önemli bir gelişim süreci geçirmiştir. Blok gücü ve fiziksel avantajlarıyla öne çıkan genç oyuncu, Türk voleybolunun gelecek vadeden isimlerinden biridir.

KULÜP KARİYERİ

Karmen Aksoy kariyerine VakıfBank II takımında başlamıştır. Ardından VakıfBank A Takımı’nda da forma giyen oyuncu, 2022-2023 sezonunda Galatasaray’a kiralık olarak transfer olmuştur. Daha sonra yeniden VakıfBank kadrosuna dönen Aksoy, 2023’te Sarıyer Belediyespor’da da kısa süreli forma giymiştir. Güncel olarak ise Sultanlar Ligi ekiplerinden Türk Hava Yolları’nda kariyerine devam etmektedir.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Karmen Aksoy, A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrolarında da yer alarak Türkiye’yi uluslararası turnuvalarda temsil etmektedir. Genç yaşına rağmen milli takım deneyimi kazanan oyuncu, geleceğin önemli orta oyuncuları arasında gösterilmektedir.

SULTANLAR LİGİ’NDE YÜKSELEN KARİYER

Türk Hava Yolları formasıyla Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Karmen Aksoy, hem blok katkısı hem de oyun içi enerjisiyle takımına önemli katkılar sağlamaktadır. Genç yaşına rağmen üst düzey lig tecrübesiyle dikkat çekmektedir.