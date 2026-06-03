Haberler

Karmen Aksoy kimdir, Karmen Aksoy kaç yaşında, evli mi, bekar mı, hangi takımda oynuyor?

Karmen Aksoy kimdir, Karmen Aksoy kaç yaşında, evli mi, bekar mı, hangi takımda oynuyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın genç orta oyuncularından Karmen Aksoy, son dönemde hem milli takım performansı hem de Sultanlar Ligi’ndeki yükselişiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. “Karmen Aksoy kimdir?”, “kaç yaşında?”, “evli mi, bekar mı?” ve “hangi takımda oynuyor?” soruları voleybolseverler tarafından sıkça araştırılırken, genç oyuncu yeniden gündemin odağına yerleşti.

Türk voleybolunun gelecek vadeden isimlerinden Karmen Aksoy, kariyerine genç yaşta adım atarak kısa sürede profesyonel seviyeye yükseldi. Sultanlar Ligi’nde forma giyen başarılı orta oyuncu, hem kulüp performansı hem de milli takım kadrosundaki yerini koruyarak dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

KARMEN AKSOY KİMDİR?

Karmen Aksoy, 8 Temmuz 2003 tarihinde İstanbul’da doğmuş Türk milli voleybolcudur. Orta oyuncu pozisyonunda görev yapan Aksoy, voleybola VakıfBank altyapısında başlamış ve burada önemli bir gelişim süreci geçirmiştir. Blok gücü ve fiziksel avantajlarıyla öne çıkan genç oyuncu, Türk voleybolunun gelecek vadeden isimlerinden biridir.

KULÜP KARİYERİ

Karmen Aksoy kariyerine VakıfBank II takımında başlamıştır. Ardından VakıfBank A Takımı’nda da forma giyen oyuncu, 2022-2023 sezonunda Galatasaray’a kiralık olarak transfer olmuştur. Daha sonra yeniden VakıfBank kadrosuna dönen Aksoy, 2023’te Sarıyer Belediyespor’da da kısa süreli forma giymiştir. Güncel olarak ise Sultanlar Ligi ekiplerinden Türk Hava Yolları’nda kariyerine devam etmektedir.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Karmen Aksoy, A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrolarında da yer alarak Türkiye’yi uluslararası turnuvalarda temsil etmektedir. Genç yaşına rağmen milli takım deneyimi kazanan oyuncu, geleceğin önemli orta oyuncuları arasında gösterilmektedir.

SULTANLAR LİGİ’NDE YÜKSELEN KARİYER

Türk Hava Yolları formasıyla Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Karmen Aksoy, hem blok katkısı hem de oyun içi enerjisiyle takımına önemli katkılar sağlamaktadır. Genç yaşına rağmen üst düzey lig tecrübesiyle dikkat çekmektedir. 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kuruldu

Bakan Gürlek isim isim açıkladı! 140 yeni mahkeme kuruldu
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif

Aralarında Onur Tuna da var! 3 ismin uyuşturucu test sonucu belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu

Erdoğan'dan çok konuşulacak bir Kılıçdaroğlu çıkışı daha

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı

Aman dikkat! Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
Sınırları epey zorladı! Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ı kızdıracak sözler

Sınırları epey zorladı! Aziz Yıldırım'ı çılgına çevirecek sözler
Bölüm başkanı 'Diplomanızı vermiyorum' dedi, salon karıştı

Bölüm başkanı "Diplomanızı vermiyorum" dedi, salon karıştı
Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'in son halini görenler inanamıyor

Hayat Bilgisi'nin Barbie'siydi! Son halini görenler inanamıyor
İştah kabartan ayrılık! Dusan Vlahovic Juventus'a veda ediyor

Süper Lig devlerinin istediği oldu!

Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu

Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu
CHP'de disiplin kurulu yarın toplanacak

Tarih netleşti, Özel'in gözü CHP'deki bu toplantıda olacak