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Karakuyu dizisi ne zaman başlıyor, Karakuyu hangi kanalda yayınlanacak?

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Karakuyu dizisi ne zaman başlıyor, Karakuyu hangi kanalda yayınlanacak?
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Kanal D’nin yeni dizisi Karakuyu, ilk fragmanının yayınlanmasının ardından izleyicilerin merakını artırdı. Özge Törer ve Onur Tuna’nın başrollerini paylaştığı dizi için geri sayım sürerken izleyiciler “Karakuyu dizisi ne zaman başlıyor?” sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D’nin merakla beklenen yeni dizisi Karakuyu’nun ilk bölüm tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Kanal D’nin internet sitesinde dizi için “Yakında” ibaresi yer alırken, Tokat’ta çekilen yapımın Kasım ayı içinde ekranlara gelmesi bekleniyor. Özge Törer ve Onur Tuna’nın başrollerini paylaştığı, aile, adalet ve aşkı bir araya getiren Karakuyu’nun oyuncu kadrosu ve konusu ise belli oldu. İşte Karakuyu dizisine dair merak edilen tüm detaylar.

KARAKUYU DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Karakuyu dizisinin ilk bölüm tarihi henüz açıklanmadı. Kanal D’nin resmi internet sitesinde dizi için “Yakında” ibaresi bulunuyor. Bazı haberlerde dizinin Kasım ayı içinde ekrana gelebileceği belirtilse de yayın günü ve saatine ilişkin resmi bir duyuru yapılmadı.

KARAKUYU DİZİSİ HANGİ KANALDA?

Karakuyu dizisi Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Dizinin ilk fragmanı 26 Ekim 2026'da Kanal D’nin resmi internet sitesinde yayınlandı.

KARAKUYU DİZİSİNİN KONUSU NE?

Karakuyu, kardeşlerini korumaya çalışırken bir yandan da kendi hayatının kontrolünü yeniden eline almaya çalışan Ferda’nın hikayesini anlatıyor. Ferda, hiç beklemediği büyük bir mücadelenin içinde bulur kendini. Bu sırada hayatına giren Kahraman, Ferda’ya yeni bir kapı aralar. İkili arasında doğan güçlü çekim ise beraberinde çatışmaları da getirir.

KARAKUYU DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Karakuyu dizisinin başrollerini Özge Törer ve Onur Tuna paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Özge Törer

Onur Tuna

Sermiyan Midyat

Uğur Uzunel

Yaren Yapıcı

Cenan Çamyurdu

Elçin Atamgüç

Emrah Özdemir

Ayça Erturan

Cihan Talay

Burcu Salihoğlu

Ceren Koç

Özlem Taş

Pervin Mert

Selen Güney

KARAKUYU DİZİSİNİN YAPIMCISI VE YÖNETMENİ KİM?

Karakuyu dizisinin yapımını OGM Pictures üstleniyor. Dizinin yönetmenliğini Nezaket Coşkun yapıyor. Senaryosu ise Deniz Akçay’a ait.

KARAKUYU DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Karakuyu dizisi Tokat’ta çekiliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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