Karakuyu dizisi ne zaman başlıyor, Karakuyu hangi kanalda yayınlanacak?

Kanal D’nin merakla beklenen yeni dizisi Karakuyu’nun ilk bölüm tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Kanal D’nin internet sitesinde dizi için “Yakında” ibaresi yer alırken, Tokat’ta çekilen yapımın Kasım ayı içinde ekranlara gelmesi bekleniyor. Özge Törer ve Onur Tuna’nın başrollerini paylaştığı, aile, adalet ve aşkı bir araya getiren Karakuyu’nun oyuncu kadrosu ve konusu ise belli oldu. İşte Karakuyu dizisine dair merak edilen tüm detaylar.

KARAKUYU DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Karakuyu dizisinin ilk bölüm tarihi henüz açıklanmadı. Kanal D’nin resmi internet sitesinde dizi için “Yakında” ibaresi bulunuyor. Bazı haberlerde dizinin Kasım ayı içinde ekrana gelebileceği belirtilse de yayın günü ve saatine ilişkin resmi bir duyuru yapılmadı.