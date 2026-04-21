Karagül tutuklandı mı, neden tutuklandı? TikTok fenomeni Karagül hapis cezası aldı mı, cezası nedir?

TikTok’ta paylaşımlarıyla kısa sürede geniş bir kitleye ulaşan Karagül hakkında ortaya atılan iddialar sosyal medyada gündem oldu. “Karagül tutuklandı mı?”, “Hapis cezası aldı mı?” soruları kullanıcılar tarafından yoğun şekilde araştırılırken, olayın perde arkası merak konusu haline geldi. Peki, Karagül tutuklandı mı, neden tutuklandı? TikTok fenomeni Karagül hapis cezası aldı mı, cezası nedir?

Sosyal medyada bir anda yayılan iddialar gündemi hareketlendirdi. TikTok fenomeni Karagül hakkında ortaya atılan “tutuklandı mı, ceza aldı mı?” soruları kısa sürede en çok aranan başlıklar arasına girdi. Kullanıcılar yaşananların gerçek olup olmadığını araştırırken, olayın perde arkasına dair detaylar büyük merak uyandırıyor. İddiaların kaynağı ne, Karagül hakkında resmi bir işlem var mı? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KARAGÜL OLAYI NEDİR?

TikTok’ta “Karagül” adıyla yayın yapan Merve C., canlı yayın sırasında tartıştığı kadını bıçaklayarak yaraladı ve o anları paylaşmayı sürdürdü. İhbar üzerine gözaltına alınan Merve C.’nin polis aracında da yayına devam etmesi tepki çekti. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırgan emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

TikTok’ta “Karagül” kullanıcı adıyla yayın yapan Merve C., canlı yayın sırasında tartıştığı bir kadına bıçakla saldırdı. Saldırı anlarında bir eliyle bıçak kullanan, diğer eliyle ise telefonu tutarak yayına devam eden Merve C.’nin görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

SALDIRIYI CANLI YAYINDA PAYLAŞTI

Görüntülerde saldırganın eylemini sürdürürken yayını kesmemesi dikkat çekerken, bazı izleyicilerin o anlarda canlı yayın üzerinden hediye göndermeye devam etmesi tepkilerin odağı oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

POLİS ARACINDA DA YAYINI SÜRDÜRDÜ

Olay yerinde gözaltına alınan Merve C.’nin elindeki kan dikkat çekerken, polis aracında da canlı yayın açarak yayına devam etmesi sosyal medyada yeniden tepki topladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TUTUKLANDI

Tartıştığı kadını kulağı, yüzü ve göğsünden bıçakla yaralayan Merve C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Merve C., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

GEÇMİŞİ DE GÜNDEME GELDİ

“Karagül” isimli fenomen M.C., daha önce çocuklarına şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 3 çocuğu devlet korumasına alınmış, sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmişti.

