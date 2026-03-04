Haberler

Karabük okullar tatil mi, 5 Mart Perşembe Karabük'te okul yok mu (Karabük VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
5 Mart Perşembe günü Karabük'teki okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Karabük Valiliği'nin kar tatili ile ilgili yapacağı açıklama bekleniyor. Bu durum, öğrenciler ve veliler tarafından merakla takip ediliyor. Detaylar haberimizde. Karabük okullar tatil mi, 5 Mart Perşembe Karabük'te okul yok mu?

5 Mart Perşembe günü Karabük'teki okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Karabük Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmadığını öğrenmek için resmi duyuruları takip ediyorlar.

KARABÜK HAVA DURUMU

Karabük'te Kar Geçişleri ve Kapalı Bir Hava Bekleniyor

KARABÜK – Batı Karadeniz'in sanayi şehri Karabük'te, 5 Mart Perşembe günü kar yağışlı ve kapalı bir hava hakim olacak. Meteorolojik verilere göre, gün içerisinde kar sağanaklarının görüleceği kentte en yüksek sıcaklık 4°C olarak ölçülecek. Gece saatlerinde ise bulutların dağılmasıyla birlikte sıcaklığın sert bir düşüşle -6°C'ye kadar inmesi bekleniyor. Nem oranının %70 seviyelerinde seyrettiği Karabük'te, rüzgar batı yönünden saatte 10 mph hızla esecek. Gündüz kar yağışı ihtimali %45 olarak bildirilirken, gece yağış beklenmiyor.

KARABÜK OKULLAR TATİL Mİ?

5 Mart Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Haberler.com
