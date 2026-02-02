Haberler

Karabük okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Karabük'te okul yok mu (Karabük VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Karabük okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Karabük'te okul yok mu (Karabük VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
3 Şubat Salı günü Karabük'teki okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Karabük Valiliği'nin kar tatili ile ilgili yapacağı açıklama bekleniyor. Bu durum, öğrenciler ve veliler tarafından merakla takip ediliyor. Detaylar haberimizde. Karabük okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Karabük'te okul yok mu?

3 Şubat Salı günü Karabük'teki okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Karabük Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmadığını öğrenmek için resmi duyuruları takip ediyorlar.

KARABÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son veriler doğrultusunda, Marmara ve Karadeniz bölgelerimizde yer alan kritik sekiz ilimiz için 3 - 6 Şubat 2026 tarihlerini kapsayan kapsamlı hava durumu raporu hazırlandı. Şubat ayının ilk haftasında soğuk hava dalgası etkisini sürdürürken, yüksek kesimlerde kar, kıyı şeridinde ise kuvvetli yağmur bekleniyor.

KARABÜK

3 ŞUBAT SALI: Karabük genelinde yağmurlu bir hava beklenirken, yükseklerde kar yağışı görülebilir. Gündüz 6, gece 0 derece.

4 ŞUBAT ÇARŞAMBA: Çok bulutlu ve kapalı bir hava hakim. Sıcaklıklar hissedilir derecede düşerek 5 derece civarında kalacak.

5 ŞUBAT PERŞEMBE: Parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor, gece saatlerinde dondurucu ayaz etkili olacak. Sıcaklık 4 ile -3 derece arası.

6 ŞUBAT CUMA: Bulutluluk oranı azalıyor. Gündüz sıcaklığın 7 derece olması bekleniyor.

Karabük okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Karabük'te okul yok mu (Karabük VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

KARABÜK OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

