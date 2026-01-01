Karabük okullar tatil mi? 2 Ocak Cuma Karabük'te okul yok mu (KAR TATİLİ – KARABÜK VALİLİĞİ)?

Karabük'te 1-2 Ocak 2025 tarihlerinde beklenen hava durumu, kışın sert yüzünü gösterecek. Bölgede hafif kar yağışı etkili olacak, soğuk hava da beraberinde gelen karla şehri etkisi altına alacak. Peki, Karabük okullar tatil mi? 2 Ocak Cuma Karabük'te okul yok mu? Detaylar...

KARABÜK HAVA DURUMU 1-2 OCAK 2026

1-2 Ocak 2025 tarihlerinde Karabük'te hava, hafif kar yağışı ile değişkenlik gösterecek. Günlük sıcaklık -4°C seviyelerinde olacak ve yağış ihtimali %35 civarında seyredecek. Nem oranı ise oldukça yüksek; %85 civarında bekleniyor. Rüzgar hızı 6 km/s seviyelerinde olacak, bu da soğuk havanın hissedilmesini artırabilir.

Hava durumunun takibi, dışarıda vakit geçirecek vatandaşlar için önemli. Özellikle 1-2 Ocak tarihlerinde kar yağışının yolları kayganlaştırması ve görüş mesafesini kısıtlaması mümkün.

Karabük için beklenen hafif kar yağışı, özellikle 1 Ocak'ta öğleden sonra başlayacak ve gün boyunca devam edecek. Ancak 2 Ocak itibarıyla yağışlar hafifleyecek. Yine de yolların kaygan olabileceği ve buzlanma riski bulunduğu unutulmamalıdır. Kar yağışı, şehir merkezinin yanı sıra kırsal bölgelerde de etkili olabilir.

2 OCAK KARABÜK'TE OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak 2025 tarihinde Karabük'te okulların tatil olup olmayacağı, öğrenciler ve veliler için büyük bir merak konusu.