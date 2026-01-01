Haberler

Karabük okullar tatil mi? 2 Ocak Cuma Karabük'te okul yok mu (KAR TATİLİ – KARABÜK VALİLİĞİ)?

Karabük okullar tatil mi? 2 Ocak Cuma Karabük'te okul yok mu (KAR TATİLİ – KARABÜK VALİLİĞİ)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük, 1-2 Ocak 2025 tarihleri arasında kışın etkisini güçlü bir şekilde gösterecek. Hafif kar yağışı, soğuk hava ve nem oranının yüksek olması, özellikle okulların tatil olup olmayacağı konusunda merak uyandıran bir dönemi işaret ediyor. Peki, 2 Ocak yarın Karabük'te okullar tatil mi? Detaylar...

Karabük'te 1-2 Ocak 2025 tarihlerinde beklenen hava durumu, kışın sert yüzünü gösterecek. Bölgede hafif kar yağışı etkili olacak, soğuk hava da beraberinde gelen karla şehri etkisi altına alacak. Peki, Karabük okullar tatil mi? 2 Ocak Cuma Karabük'te okul yok mu? Detaylar...

KARABÜK HAVA DURUMU 1-2 OCAK 2026

1-2 Ocak 2025 tarihlerinde Karabük'te hava, hafif kar yağışı ile değişkenlik gösterecek. Günlük sıcaklık -4°C seviyelerinde olacak ve yağış ihtimali %35 civarında seyredecek. Nem oranı ise oldukça yüksek; %85 civarında bekleniyor. Rüzgar hızı 6 km/s seviyelerinde olacak, bu da soğuk havanın hissedilmesini artırabilir.

Hava durumunun takibi, dışarıda vakit geçirecek vatandaşlar için önemli. Özellikle 1-2 Ocak tarihlerinde kar yağışının yolları kayganlaştırması ve görüş mesafesini kısıtlaması mümkün.

Karabük için beklenen hafif kar yağışı, özellikle 1 Ocak'ta öğleden sonra başlayacak ve gün boyunca devam edecek. Ancak 2 Ocak itibarıyla yağışlar hafifleyecek. Yine de yolların kaygan olabileceği ve buzlanma riski bulunduğu unutulmamalıdır. Kar yağışı, şehir merkezinin yanı sıra kırsal bölgelerde de etkili olabilir.

Karabük okullar tatil mi? 2 Ocak Cuma Karabük'te okul yok mu (KAR TATİLİ – KARABÜK VALİLİĞİ)?

2 OCAK KARABÜK'TE OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak 2025 tarihinde Karabük'te okulların tatil olup olmayacağı, öğrenciler ve veliler için büyük bir merak konusu.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Saat verildi! AKOM'dan karın esir aldığı İstanbul için kritik uyarı

AKOM'dan kar yağışının etkili olduğu İstanbul için kritik uyarı
İstanbul'da lapa lapa kar yağıyor! 15 ilde okullar tatil edildi

İstanbul'da lapa lapa kar yağıyor! 15 ilimizde okullar tatil edildi
Komşuda gerilim tırmanıyor! Hükümet binasına saldırıp, polis yaktılar

Komşuda gerilim tırmanıyor! Hükümet binasına saldırıp polis yaktılar
İstanbul'da aç bırakılan 2 aylık bebek öldü! Anne, baba, anneanne ve dede gözaltında

Aç bırakılan 2 aylık bebek öldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı

Görüntü İstanbul'dan! Yeni yılın ilk gününde felaketi yaşadılar
Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor

Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası
Galatasaray ocak ayında tam 7 maça çıkacak

Galatasaray ocak ayında bakın kaç maça çıkacak