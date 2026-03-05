Kar kirazı gerçek mi, kar kirazı kuşu gerçekte var mı?

Kar kiraz kuşu (Plectrophenax nivalis), kiraz kuşugiller familyasına ait küçük ve dayanıklı bir kuş türüdür. Soğuk iklimlere uyum sağlamasıyla bilinen bu kuş, özellikle kuzey enlemlerinde yaşayan türler arasında dikkat çeker. Türkiye'de kış aylarında görülebilen bu kuş, farklı bölgelerde alaca kiraz kuşu, alaca çinte ve kar çintesi gibi isimlerle de anılır.

KAR KİRAZI GERÇEK Mİ?

Kar kiraz kuşunun görünümü yaşına ve cinsiyetine göre değişiklik gösterebilir. Yetişkin erkekler belirgin siyah ve beyaz tüyleriyle oldukça dikkat çekicidir. Bu kontrast renkler özellikle kanat ve sırt bölgesinde belirginleşir.

Genç bireyler ise daha koyu tonlara sahiptir. Beyaz tüylerin tam olarak belirginleşmesi genellikle iki yılı bulur. Bu nedenle genç kuşlar ilk dönemlerinde kahverengiye çalan bir görünüm sergiler.

Dişiler erkeklere kıyasla daha kahverengimsi bir tüy yapısına sahiptir. Buna rağmen karın ve alt gövde kısmı çoğunlukla beyazdır. Türün kanatları vücuduna oranla uzundur ve gagası kısa yapıdadır.

Ortalama olarak 16–17 santimetre uzunluğa ulaşan kar kiraz kuşu, yaklaşık 26–40 gram ağırlığındadır. Boyut açısından bakıldığında bir serçeye oldukça benzer.

BESLENME ALIŞKANLIKLARI

Kar kiraz kuşu beslenme konusunda oldukça esnektir. Çoğunlukla küçük tohumlar ile beslenir. Bunun yanında özellikle üreme döneminde protein ihtiyacını karşılamak için böcekler ve küçük omurgasızlar da tüketir.

Tundra ve açık alanlarda besin arayan bu kuşlar, kış aylarında kar üzerinde veya açık toprak bölgelerinde tohum ararken görülebilir.

YAŞAM ALANI VE GÖÇ DAVRANIŞI

Kar kiraz kuşu soğuk iklimlere uyum sağlamış bir türdür. Üreme döneminde tundra ve kuzey bölgeleri tercih eder. Özellikle Kuzey Avrupa'da İskoçya, İzlanda ve Norveç bu kuşların önemli kuluçka alanları arasında yer alır.

Kış ayları geldiğinde ise daha ılıman bölgelere göç ederler. Bu dönemde Kuzey Almanya, Fransa, Polonya, İsveç ve Türkiye gibi ülkelerde görülmeleri mümkündür. Türkiye'de genellikle kış ziyaretçisi olarak rastlanan bir türdür.