Kapımdaki Casus filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kapımdaki Casus filmi ne zaman, nerede çekildi?

Kapımdaki Casus filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kapımdaki Casus filmi ne zaman, nerede çekildi?
Güncelleme:
İzleyenleri ekrana bağlayan Kapımdaki Casus filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kapımdaki Casus filmini izleyecek olanların merak ettiği Kapımdaki Casus konusu nedir, Kapımdaki Casus oyuncuları kimler ve Kapımdaki Casus özeti gibi konuları inceliyoruz.

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kapımdaki Casus filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor.

KAPIMDAKİ CASUS FİLMİ KONUSU

Kapımdaki Casus (The Spy Next Door), aksiyon ile aile komedisini bir araya getiren eğlenceli bir yapım. Film, CIA ile iş birliği yapan Çinli ajan Bob Ho'nun iki farklı hayatı dengeleme çabasını konu alır. Bob, tehlikeli suçlu Anton Poldark'ı yakalamak için gizli görevler yürütürken, casusluğunu ithalatçı kimliğiyle gizler. Aynı zamanda üç çocuklu bekar anne Gillian ile romantik bir ilişki yaşar.

Gillian'ın şehir dışına çıkmasıyla Bob, çocuklara bakmayı kabul eder. Ancak işler planlandığı gibi gitmez. Poldark'ın hapisten kaçması ve Bob'a gönderilen şifreli bir dosyanın çocukların eline geçmesiyle, hem aile ortamı hem de casusluk dünyası iç içe geçer. Çocukların dosyayı açmaya çalışması, Bob'un yerinin açığa çıkmasına neden olur ve tehlike kapıya dayanır. Bob, bir yandan çocukları korumaya çalışırken diğer yandan ajanlık becerilerini devreye sokmak zorunda kalır.

KAPIMDAKİ CASUS FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Jackie Chan – Bob Ho: CIA ajanı, Gillian'ın sevgilisi

• Amber Valletta – Gillian: Üç çocuklu bekar anne

• Madeline Carroll – Farren: Gillian'ın 13 yaşındaki üvey kızı

• Will Shadley – Ian: Gillian'ın 10 yaşındaki oğlu

• Alina Foley – Nora: Gillian'ın 4 yaşındaki kızı

• Magnús Scheving – Anton Poldark: Rus terörist

• Billy Ray Cyrus – Colton James: Bob'un CIA'den ortağı

• George Lopez – Glaze: Bob'un patronu

• Lucas Till – Larry: Poldark için çalışan genç

• Katherine Boecher – Tatiana Creel: Poldark'ın sevgilisi

• Jeff Chase – Rus gangster

KAPIMDAKİ CASUS FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Ekim 2008'de New Mexico / Rio Rancho'da başladı ve Aralık 2008'de tamamlandı. Bölgenin sunduğu geniş platolar ve şehir dokusu, hem aksiyon sahneleri hem de aile içi komedi anları için uygun bir atmosfer sağladı.

KAPIMDAKİ CASUS FİLMİ HAKKINDA KISA NOTLAR

• Tür: Aksiyon, Komedi, Aile

• Başrol: Jackie Chan

• Ton: Ailece izlenebilir, tempolu ve eğlenceli

• Öne Çıkan Tema: Aile ile görev arasında denge

