Kanye West konseri saat kaçta, sahneye kaçta çıkacak?

Kanye West saat kaçta çıkacak? Grammy ödüllü ABD’li rapçi ve prodüktör Kanye West’in İstanbul konseri için geri sayım devam ederken, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda düzenlenecek büyük organizasyonun programı da netleşti.

Kanye West’in İstanbul konseri, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda düzenlenecek geniş kapsamlı programla müzikseverlerle buluşacak. Organizasyonda ana performansın yanı sıra gün içinde ve gece boyunca devam edecek farklı sahne etkinlikleri de yer alacak.

KANYE WEST SAAT KAÇTA ÇIKACAK?

Kanye West, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 21.00’de sahneye çıkması bekleniyor. Stadyum kapıları, uzun kuyrukların oluşmasını engellemek ve festival atmosferini gün geneline yaymak amacıyla saat 13.00 ile 15.00 arasında kademeli olarak müzikseverlere açılmaya başlayacak. Öğle saatlerinden itibaren etkinlik alanına gelen katılımcılar, ana konser öncesinde düzenlenecek before party programına katılabilecek.

Ana performans öncesinde etkinlik alanında çeşitli interaktif deneyim alanları, DJ performansları ve özel sahne şovları düzenlenecek. Tüm gözlerin çevrildiği Kanye West performansı saat 21.00’de başlayacak ve konserin ardından program after party etkinlikleriyle sabaha kadar sürecek. Etkinlik kapsamında sahne düzeni için Atatürk Olimpiyat Stadı’nda “Dünya” tasarımlı özel sahne hazırlandı.

KANYE WEST KONSER PROGRAMI

Kanye West’in İstanbul konseri, yalnızca ana sahne performansından oluşmayacak şekilde planlandı. 30 Mayıs’ta düzenlenecek organizasyonda kapıların saat 13.00 ile 15.00 arasında kademeli olarak açılmasının ardından before party etkinlikleri başlayacak. Bu bölümde DJ performansları, lazer ve ışık şovları, çeşitli sahne gösterileri ve katılımcılara yönelik interaktif deneyim alanları yer alacak.

Programda Yener Çevik, Mavi, Sena Şener, Pera ve Motive gibi isimler before ve after party etkinliklerinde sahne alacak. Ayrıca Lvbel C5 gibi birçok ünlü ismin de organizasyonda yer alacağı belirtildi. Konserin ardından after party etkinlikleri sabaha kadar devam edecek. Etkinlik sonrası yoğunluğu azaltmak amacıyla metro seferlerinin sabaha kadar sürmesi planlanırken, İBB tarafından yaklaşık 100 otobüsle şehrin farklı noktalarına ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak.

Onur BAYRAM
