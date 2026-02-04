Haberler

Kante Müslüman mı, Hristiyan mı, N'Golo Kante'nin dini inancı ne?

Kante Müslüman mı, Hristiyan mı, N'Golo Kante'nin dini inancı ne?
Güncelleme:
Futbolseverlerin sıkça merak ettiği konulardan biri olan "Kanté Müslüman mı, Hristiyan mı?" sorusu yeniden gündemde. Fransız milli takımının yıldız orta sahası N'Golo Kanté'nin dini inancı, hem saha içindeki mütevazı tavırları hem de özel hayatındaki tercihler nedeniyle dikkat çekiyor. Peki N'Golo Kanté'nin dini ne, Müslüman mı yoksa Hristiyan mı?

Dünyanın en sevilen futbolcularından biri olan N'Golo Kanté hakkında en çok araştırılan konuların başında dini inancı geliyor. "Kanté Müslüman mı?" ve "N'Golo Kanté Hristiyan mı?" soruları, sosyal medyada ve arama motorlarında sıkça soruluyor. Sessiz yaşam tarzıyla bilinen yıldız futbolcunun inancına dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

KANTE MÜSLÜMAN MI?

N'Golo Kanté, Müslüman'dırr. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden yıldız futbolcu, dini inancını da sessiz ve gösterişten uzak bir şekilde sürdürmesiyle tanınır. Kanté'nin mütevazı yaşam tarzı ve karakteri, inancıyla ilişkilendirilen yönleri arasında gösterilmektedir.

MALİLİ BİR AİLENİN FRANSA'DA DOĞAN ÇOCUĞU

1980 yılında Mali'den Fransa'ya göç eden Malili bir ailenin çocuğu olarak Paris'te dünyaya gelen Kanté, göçmen bir ailenin zorluklarla dolu hikâyesinden gelmektedir. Çocukluk yıllarını Fransa'nın Hauts-de-Seine bölgesinde yer alan Rueil-Malmaison'da, küçük bir apartman dairesinde geçirmiştir.

AİLE HAYATINDA YAŞADIĞI ZOR KAYIPLAR

N'Golo Kanté henüz 11 yaşındayken babasını kaybetti. Bu kayıp, genç yaşta sorumluluk almasına neden olurken, hayatındaki en büyük dönüm noktalarından biri oldu. Aileyi derinden sarsan bir diğer acı olay ise, Kanté'nin ağabeyi Niama'nın 2018 Dünya Kupası öncesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi oldu.

