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Kanada Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kanada Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Kanada Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Dünya Kupası kapsamında oynanacak kritik karşılaşma öncesinde taraftarlar, maçın tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgilerini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor.

Kanada ile Bosna Hersek arasında oynanacak maç için geri sayım devam ederken, “ Kanada Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorusu yoğun şekilde sorgulanıyor. Futbolseverler, heyecanla beklenen bu karşılaşmayı canlı izleyebilmek için yayın bilgilerini ve maç programını takip ediyor.

KANADA VS BOSNA HERSEK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

FIFA 2026 Dünya Kupası kapsamında oynanacak Kanada ile Bosna Hersek karşılaşmasının yayın bilgileri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Kritik mücadele Türkiye’de TRT 1 ekranlarından, Azerbaycan’da ise İçtimai TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, bu önemli maçı şifresiz ya da platformlar üzerinden canlı izleme imkânına sahip olacak.

 

KANADA BOSNA HERSEK MAÇI YAYIN PLATFORM VE FREKANS BİLGİLERİ

Karşılaşmayı TRT 1 üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler için platform bilgileri de belli oldu. TRT 1; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan izlenebilecek. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz yayın yapılacak.

İçtimai TV üzerinden maçı takip edecek izleyiciler ise Azerspace 46E uydu frekansı ve internet yayını üzerinden karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

KANADA BOSNA HERSEK MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Kanada ile Bosna Hersek arasındaki FIFA 2026 Dünya Kupası mücadelesi 12 Haziran 2026 Cuma günü oynanacak. Turnuvanın dikkat çeken maçlarından biri olan karşılaşma, günün önemli fikstürleri arasında yer alıyor.

KANADA BOSNA HERSEK MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecanla beklenen Kanada-Bosna Hersek maçı saat 22:00’de başlayacak. Akşam oynanacak bu mücadele, futbolseverlere günün kapanış karşılaşmalarından birini sunacak.

KANADA BOSNA HERSEK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

FIFA 2026 Dünya Kupası kapsamında oynanacak Kanada ile Bosna Hersek maçı, Kanada’nın Toronto şehrinde bulunan BMO Field Stadyumu’nda oynanacak. Modern atmosferiyle dikkat çeken stat, bu önemli karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAbdullah Arif Aksay:

2026da daha ne kadar yaşayabilecez kimbilir belli değil

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Haber YorumlarıBurcu Ozkan:

saat 22de başlıyor iyi saattir. harita güzel kurmuşlar yayın detaylarını da verdikleri için kolay olacak izlemek

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Haber YorumlarıHande Sönmezateş:

vay be 2026ya kadar beklemek mi var yani bu çok uzun gibi geldi bana ama neyse avrupada böyle maçlar daha erken oynanıyor sanırım herhalde trt1de izleriz o zaman

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