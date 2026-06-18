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Kalender Pide filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Kalender Pide filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Kalender Pide filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Kalender Pide filmi oyuncuları kim, konusu ne?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kalender Pide filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kalender Pide konusu, özeti ve Kalender Pide oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kalender Pide filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Kalender Pide filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kalender Pide filmini izleyecek olanların merak ettiği Kalender Pide konusu nedir, Kalender Pide oyuncuları kimler ve Kalender Pide özeti gibi konuları inceliyoruz.

KALENDER PİDE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

2025 yılında yayınlanan ve televizyon ekranlarında da ilgiyle izlenen Kalender Pide filmi, çekim lokasyonlarıyla dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor. Film, hem doğal atmosferi hem de mahalle kültürünü yansıtmasıyla izleyicilerin merak ettiği projelerden biri oldu.

 

KALENDER PİDE FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Kalender Pide filmi 2024 yılında çekildi.

Çekimlerin büyük bölümü ise Bursa’nın İznik ilçesinde gerçekleştirildi.

İznik’in:

• tarihi sokakları

• göl çevresi

• taş evleri ve doğal dokusu

filmde mahalle ve kasaba atmosferini güçlendiren önemli unsurlar arasında yer aldı.

 KALENDER PİDE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, baba yadigârı pide salonunu ayakta tutmaya çalışan Kalender adlı karakterin hikâyesini anlatıyor.

Kalender’in hayatı:

• ekonomik zorluklar

• artan rekabet

• dükkânın satılma tehlikesi

ile iyice zorlaşır.

Tam bu noktada hayatına giren “Öcü” karakteriyle birlikte, Kalender hem iş yerini kurtarmak hem de hayatını yeniden kurmak için komik ve duygusal bir mücadeleye girer. Film; esnaf kültürü, mahalle dayanışması ve değişime ayak uydurma temalarını işler.

KALENDER PİDE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başlıca oyuncu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

• Tolga Çevik (Kalender)

• İbrahim Büyükak (Öcü)

• Esra Ruşan

• Almila Ada

• Mustafa Kırantepe

• Gafur Uzuner

• Ekrem Aral Tuna

• Gülse Birsel (yan karakter)

Başrollerdeki Tolga Çevik ve İbrahim Büyükak’ın uyumu, filmin komedi yönünü güçlendiren en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

 KALENDER PİDE FİLMİ GENEL DEĞERLENDİRME

Komedi ve dramı bir arada sunan film, özellikle:

• mahalle yaşamı

• geleneksel esnaf kültürü

• modernleşme çatışması

gibi temalar üzerinden ilerliyor. İznik’in doğal dekoru ise filme görsel bir zenginlik katıyor.

 

Kalender Pide filmi, 2024 yılında Bursa İznik’te çekilmiş, 2025’te yayınlanmış ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken bir yapım olarak öne çıkıyor. Hem eğlenceli hem de duygusal hikâyesiyle izleyicilerden ilgi görmeye devam ediyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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