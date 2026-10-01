Kahve Dünyası Kahve Günü KAMPANYASI: 1 Ekim Kahve Dünyası kahve günü kampanyası var mı?

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1 Ekim Dünya Kahve Günü kapsamında birçok işletmenin kampanyaları araştırılırken, Kahve Dünyası'nın 2026 yılına özel bir kampanya açıklayıp açıklamadığı da merak ediliyor. Peki, 1 Ekim Kahve Dünyası kahve günü kampanyası var mı? Detaylar.

KAHVE DÜNYASI KAHVE GÜNÜ KAMPANYASI

1 Ekim Dünya Kahve Günü nedeniyle kahve zincirleri ve farklı işletmeler tarafından çeşitli kampanyalar gündeme geldi. Ücretsiz kahve, 1 alana 1 bedava, ikinci kahvede indirim ve özel fiyat fırsatları tüketicilerin araştırdığı kampanyalar arasında yer alıyor.

Kahve Dünyası için ise 1 Ekim 2026 tarihine özel olarak duyurulmuş bir Dünya Kahve Günü kampanyası bulunmuyor. Bu nedenle ücretsiz kahve veya benzeri bir fırsatın Kahve Dünyası tarafından sunulduğu yönündeki bilgilerin resmi bir açıklamayla doğrulanması gerekiyor.

1 EKİM KAHVE DÜNYASI KAHVE GÜNÜ KAMPANYASI VAR MI?

Kahve Dünyası'nın 1 Ekim 2026 Dünya Kahve Günü kapsamında açıkladığı özel bir kampanya bulunmuyor. Dolayısıyla markanın bu tarih için ücretsiz kahve, 1 alana 1 bedava ya da ikinci kahve indirimi sunduğuna ilişkin doğrulanmış bir bilgi yer almıyor.

1 Ekim'de Kahve Dünyası ürünleri farklı satış kanallarında normal kampanya ve indirimlerle bulunabilir. Örneğin A101'in 1 Ekim 2026 kataloğunda Kahve Dünyası Türk Kahvesi 4x100 gram ürününün kutu fincan hediyesiyle 320 TL olarak yer aldığı görülüyor. Ancak bu fırsat, Kahve Dünyası'nın Dünya Kahve Günü'ne özel mağaza kampanyası olarak değerlendirilmemeli.

Bu nedenle 1 Ekim 2026 itibarıyla Kahve Dünyası'nda Dünya Kahve Günü'ne özel ücretsiz kahve veya benzeri bir kampanya arayan tüketicilerin, markanın resmi kanallarından yapılabilecek yeni duyuruları takip etmesi gerekiyor.