Kahramanmaraş'ta saldırı yapılan okulun müdürü kimdir? Ayser Çalık Ortaokulu Müdürü kimdir, Cemal Kocabey kaç yaşında, nereli?

Cemal Kocabey, Kahramanmaraş’ta bir okulda yaşanan saldırı olayının ardından kamuoyunun en çok merak ettiği isimlerden biri oldu. Ayser Çalık Ortaokulu’nda görev yapan okul müdürüne ilişkin “kimdir, kaç yaşında ve nereli?” soruları gündemin öne çıkan başlıkları arasına girerken, olay sonrası gelişmeler yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CEMAL KOCABEY KİMDİR?

Cemal Kocabey, eğitim alanında uzun yıllardır görev yapan bir öğretmen ve idarecidir. Türkiye’nin farklı illerinde öğretmenlik ve okul yöneticiliği yapmış, özellikle Kahramanmaraş’ta çeşitli okullarda görev alarak eğitim camiasında deneyim kazanmıştır.

CEMAL KOCABEY KAÇ YAŞINDA?

1978 yılında doğmuştur. 2026 yılı itibarıyla 48 yaşındadır.

CEMAL KOCABEY NERELİ?

Cemal Kocabey Malatya doğumludur.

CEMAL KOCABEY’İN KARİYERİ

Cemal Kocabey, 2002 yılında Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi İşletme-Muhasebe Öğretmenliği bölümünden mezun olmuş ve aynı yıl öğretmenlik mesleğine başlamıştır. İlk görev yerinin ardından 2004 yılında Kahramanmaraş’a atanmış ve burada Karacasu Vali Saim Çotur Yatılı İlköğretim Bölge Okulu, Gazi Ortaokulu, Beylerbeyi Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu ve Köseli Ortaokulu gibi birçok kurumda öğretmen ve idareci olarak görev yapmıştır. 2026 yılı itibarıyla Ayser Çalık Ortaokulu’nda geçici görevle çalışmaktadır.

Ayrıca Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünden mezun olmuş, yüksek lisansını ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.