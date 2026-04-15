Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran olayda, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen İ.A.M’nin 8’inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre olay, okul saatleri içerisinde ve öğrencilerin bulunduğu bir anda gerçekleşti. Peki, Kahramanmaraş okula saldıran İ.A.M kimdir, babası kimdir? Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'na saldıran İ.A.M babası ne iş yapıyor? Detaylar...

KAHRAMANMARAŞ OKULA SALDIRAN İ.A.M KİMDİR?

İddialara göre İ.A.M, saat 13.45 sularında babasına ait silahları alarak okula geldi. Okul içinde 5’inci sınıf öğrencilerinin bulunduğu sınıfa giren zanlının, burada rastgele ateş açtığı belirtildi. Olay, okul güvenliği ve çocukların korunması konularında ciddi tartışmaları da beraberinde getirdi.

Soruşturma süreci devam ederken, olayın nasıl gerçekleştiği ve güvenlik açıklarının olup olmadığı yetkili birimler tarafından detaylı şekilde inceleniyor.

İ.A.M'İN BABASI KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan olayın ardından gözler saldırıyı gerçekleştiren İ.A.M’nin ailesine çevrildi. Edinilen bilgilere göre İ.A.M’nin babasının eski bir emniyet müfettişi olduğu öğrenildi.

Bu bilgi, olayın ardından en çok tartışılan detaylardan biri haline gelirken, silahların nasıl erişilebilir durumda olduğu ve ev içi güvenlik koşulları da kamuoyunun gündemine taşındı. Yetkililer, olayla ilgili hem ailevi hem de idari boyutta incelemelerini sürdürüyor.