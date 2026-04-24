Kafalar grubu üyeleri kimler? Fatih Yasin kimdir, Bilal Hancı kimdir, Atakan Özyurt kimdir?

KAFALAR GRUBU ÜYELERİ KİMLER?

Kafalar, 2015 yılı sonrasında YouTube’da üretmeye başladıkları eğlence içerikleriyle kısa sürede geniş bir kitleye ulaşmış bir içerik ekibidir. Grup; skeçler, sokak videoları, sosyal deneyler ve sinematik içeriklerle tanınırken, aynı zamanda sinema projeleriyle de dikkat çekmiştir. Kurucu ekip üç isimden oluşmaktadır: Fatih Yasin, Bilal Hancı ve Atakan Özyurt.

FATİH YASİN KİMDİR?

Fatih Yasin, Kafalar grubunun kurucu üyeleri arasında yer almaktadır. İstanbul doğumlu olan Yasin, 1990 doğumludur ve 2026 yılı itibarıyla 35-36 yaşlarındadır. YouTube içerikleri ve sinema projelerinde yer alarak tanınan Yasin, özellikle enerjik tavırları, hızlı mizah anlayışı ve doğaçlama performanslarıyla öne çıkmaktadır.

BİLAL HANCI KİMDİR?

Bilal Hancı, Kafalar grubunun kurucu isimlerinden biridir. Trabzon doğumlu olan Hancı, 1989 doğumludur ve 2026 yılı itibarıyla 36-37 yaşlarındadır. İçerik üreticiliğinin yanı sıra müzik çalışmalarıyla da tanınan Hancı, grubun daha sakin ve dengeleyici karakteri olarak bilinir ve hem dijital projelerde hem de sahne çalışmalarında yer almaktadır.

ATAKAN ÖZYURT KİMDİR?

Atakan Özyurt, Kafalar grubunun diğer kurucu üyesidir. Samsun doğumlu olan Özyurt, 1987 doğumludur ve 2026 yılı itibarıyla 38-39 yaşlarındadır. YouTube içerikleri ve sinema projeleriyle tanınan Özyurt, kamera önü performansı, esprili anlatımı ve içerik akışını yönlendiren rolüyle grubun öne çıkan isimlerinden biridir.