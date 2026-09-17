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Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Kadir İnanır'ın 26 Haziran 2026'da hayatını kaybetmesinin ardından geride bıraktığı miras ve vasiyetnamelerin içeriği merak konusu oldu. 2015 yılında ilk vasiyetnamesini hazırladığı, 2022 yılında ise noter huzurunda iki ayrı vasiyetname daha düzenlediği belirtilen İnanır'ın mirasına ilişkin hukuki süreç devam ediyor. Peki, Kadir İnanır mirasını kime bıraktı? Kadir İnanır'ın mal varlığı ne? Detaylar...

KADİR İNANIR MİRASINI KİME BIRAKTI?

Kadir İnanır'ın mirasını kime bıraktığı, vasiyetnamelerin resmi olarak açılıp içeriğinin açıklanmasının ardından netlik kazanacak. Sanatçının 2015 yılında bir, 2022 yılında ise iki ayrı vasiyetname hazırladığı bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı. Ancak bu belgelerin içeriği henüz açıklanmış değil.

17 Eylül 2026 tarihinde Beykoz Adliyesi'nde vasiyetnamenin açıklanması amacıyla görülen duruşmada bazı mirasçılara gerekli tebligatların ulaşmadığı belirtildi. Bu nedenle vasiyetnamenin okunması 17 Aralık 2026 tarihine ertelendi.

Dolayısıyla mevcut aşamada Kadir İnanır'ın mal varlığının kimlere bırakıldığı konusunda kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Vasiyetnamenin açılmasıyla birlikte sanatçının yaşamı boyunca yaptığı miras düzenlemelerinin resmi içeriğinin ortaya çıkması bekleniyor.

VASİYETNAMELERİN İÇERİĞİ NE ZAMAN NETLEŞECEK?

Kadir İnanır'ın vasiyetine ilişkin duruşmanın 17 Aralık 2026 Perşembe günü saat 09.30'da görülmesi planlanıyor. Avukat Hikmet Altunkalem, bazı mirasçılara tebligat yapılamadığı için sürecin ertelendiğini ve tebligatların tamamlanmasının ardından vasiyetnamenin okunmasına geçileceğini açıkladı.

Bu nedenle vasiyetnamenin içeriği açıklanana kadar mirasın dağılımına ilişkin kesin bir paylaşım yapmak mümkün değil.

KADİR İNANIR'IN MİRASI NE KADAR?

Kadir İnanır'ın toplam mirasının veya servetinin ne kadar olduğuna ilişkin kamuoyuna açıklanmış kesin ve resmi bir rakam bulunmuyor. Sanatçının mal varlığına ilişkin farklı iddialar gündeme gelse de toplam değerin ne kadar olduğu resmi olarak açıklanmış değil.

KADİR İNANIR'IN MAL VARLIĞI VASİYETLE MİRASÇILARA NASIL DAĞITILACAK?

Kadir İnanır'ın mal varlığının kimlere ve hangi koşullarla bırakıldığı, vasiyetnamenin içeriğinin açıklanmasının ardından belli olacak. Mevcut durumda kamuoyuna açık resmi belgelerde sanatçının mirasının hangi kişilere, kurumlara veya başka kişi ve kuruluşlara bırakıldığına ilişkin kesin bir paylaşım bulunmuyor.

İnanır'ın 2015 yılında hazırladığı ilk vasiyetnamenin ardından 2022 yılında iki ayrı vasiyetname daha düzenlediği belirtiliyor. Üç vasiyetnamenin içeriğinin ortaya çıkması, sanatçının miras konusundaki son iradesinin hangi belgede ve nasıl yer aldığının anlaşılması açısından önem taşıyor.