Kadir Ezildi kimdir? Kadir Ezildi kaç yaşında, nereli?
Televizyon ekranlarında farklı tarzıyla öne çıkan ve sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Kadir Ezildi, hem profesyonel yaşamıyla hem de özel alışkanlıklarıyla gündemde yer alıyor. Sunuculuğunu üstlendiği programlarda gösterdiği disiplin ve titizlik, kişiliğine dair merakları artırırken; günlük hayatında da temizlik ve düzen konusundaki hassasiyeti sıkça konuşuluyor. Peki, Kadir Ezildi kimdir? Kadir Ezildi kaç yaşında, nereli?

Televizyon ekranlarında ve sosyal medyada adından söz ettiren Kadir Ezildi, özellikle temizlik konusundaki titizliğiyle gündemden düşmüyor. Peki, Kadir Ezildi kimdir, kaç yaşında ve nereli? Karakteri, kariyeri ve alışkanlıklarıyla merak uyandıran bu isim, izleyiciler tarafından sıkça araştırılıyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

KADİR EZİLDİ KİMDİR?

Kadir Ezildi, televizyon programı sunucusu ve sosyal medya fenomeni olarak tanınıyor. Temizlik ve düzen konusundaki hassasiyetiyle de bilinen Ezildi, FOX TV'de yayınlanan En Hamarat Benim yarışmasının sunuculuğunu yapıyor. Sosyal medyada paylaştığı videolarla dikkat çikten sonra televizyon ekranlarında da popülerliğini sürdürüyor.

KADİR EZİLDİ KAÇ YAŞINDA?

Kadir Ezildi, 19 Mart 1995 doğumlu. 2026 itibarıyla 30 yaşında.

KADİR EZİLDİ NERELİ?

Kadir Ezildi, Konya doğumlu olarak biliniyor. Bazı kaynaklarda İstanbul Bakırköy'de doğduğu bilgisi de yer alıyor. Annesi Bayburtlu ve Kadir Ezildi, İstanbul'da annesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşıyor.

KADİR EZİLDİ'NİN KARİYERİ

Kariyerine özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak başlayan Kadir Ezildi, sosyal medyada paylaştığı videolar sayesinde tanındı ve fenomen oldu. Ardından televizyon ekranlarına geçiş yaptı. FOX TV'de sunduğu En Hamarat Benim programında yarışmacıları temizlik ve mutfak becerilerini sergilerken değerlendiriyor. Özel yaşamında temizlik takıntısı olduğu biliniyor; kazandığı gelirlerin büyük bir kısmını temizlik ve ev dekorasyonuna harcadığı iddia ediliyor.

