Haberler

Kadınlar cuma namazı kılabilir mi?

Kadınlar cuma namazı kılabilir mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadınların cuma namazı kılıp kılamayacağı konusu, İslam dünyasında en çok merak edilen dini meseleler arasında yer alıyor. Özellikle cuma günleri camilerde kadınların ibadete katılımı konusunda yapılan açıklamalar ve dini kaynaklardaki bilgiler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, kadınlar cuma namazı kılabilir mi, cuma namazı kadınlara farz mı? İşte Diyanet’in görüşü ve merak edilen detaylar…

“Kadınlar cuma namazı kılabilir mi?” sorusu, son dönemde internet kullanıcılarının en çok araştırdığı dini konular arasında bulunuyor. İslam alimlerinin görüşleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamaları doğrultusunda kadınların cuma namazına katılım şartları yeniden gündeme geldi. Cuma namazının kadınlar üzerindeki hükmü ve ibadetle ilgili merak edilen ayrıntılar haberimizde…

KADINLAR CUMA NAMAZI KILABİLİR Mİ?
Soru:

Kadınların cuma namazı kılmaları zorunlu mudur?

Cevap:

Cuma namazı, akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukîm (misafir olmayan) erkeklere farzdır. Kadınlar, hürriyeti kısıtlı olanlar, yolcular ve cemaate gelemeyecek kadar mazereti olanlar cuma namazı kılmakla yükümlü değildirler. Ancak kılmaları hâlinde bu namazları geçerli olup ayrıca öğle namazı kılmaları gerekmez.

Hz. Peygamber (s.a.s.), “Cemaatle cuma namazı kılmak, her Müslüman’a farzdır. Ancak köle, kadın, çocuk ve hastaya farz değildir.” (Ebû Dâvûd, Salât, 214 [1067]) buyurmuştur. Asr-ı Saadet’ten günümüze kadar bütün âlimler, cuma namazının kadınlara farz olmadığı konusunda ittifak etmişlerdir. (İbnü’l-Hümâm, Fethu’l-kadîr, 2/62; Nevevî, el-Mecmû‘, 4/483-484; İbn Kudâme, el-Muğnî, 2/250)

Cuma namazının kadınlara farz kılınmamış olması, onlar hakkında bir mahrumiyet değil, muafiyettir. Diledikleri takdirde, camiye gidip cemaatle cuma namazı kılmalarında dinen bir engel yoktur. Hatta hutbe ve vaazlardan istifade etmeleri için cuma namazlarına devam etmeleri tavsiye edilebilir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Giresun'da şiddetli yağış! Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu

Günlerdir sel felaketiyle boğuşan ilimizden bir kötü haber daha

Detaylar ortaya çıkıyor! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş bakın nasıl yakalanmış
Taciz suçlaması ile darbedilen CHP'li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor

Taciz skandalına karışıp dövülen CHP'li vekil için harekete geçildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir'de altın dolandırıcılığı kuyumcu sayesinde önlendi

Kuyumcunun dikkati 1 milyonluk vurgunu önledi
UltrAslan dağılıyor mu! Şirin'in o sloganı kriz çıkardı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır

Attığı slogan pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
İzmir'de darp edilen adam metruk evde ölüme terk edildi

İzmir'de insanlık dışı olay! Darp ettikleri adamı ölüme terk ettiler
Dev giyim markasından veda kararı! Yüzde 90 indirime gidildi

Dev giyim markasından veda kararı! Yüzde 90 indirime gidildi
Transfer yapmayan Galatasaray'da şok ayrılık gelişmesi

Transfer yapmayan Galatasaray'da şok ayrılık gelişmesi

Piyasalar allak bullak! Rüzgar tersine döndü

Piyasalar allak bullak! Rüzgar tersine döndü, 200 lira birden düştü