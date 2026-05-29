“Kadınlar cuma namazı kılabilir mi?” sorusu, son dönemde internet kullanıcılarının en çok araştırdığı dini konular arasında bulunuyor. İslam alimlerinin görüşleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamaları doğrultusunda kadınların cuma namazına katılım şartları yeniden gündeme geldi. Cuma namazının kadınlar üzerindeki hükmü ve ibadetle ilgili merak edilen ayrıntılar haberimizde…

KADINLAR CUMA NAMAZI KILABİLİR Mİ?

Soru

Kadınların cuma namazı kılmaları zorunlu mudur?

Cevap

Cuma namazı, akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukîm (misafir olmayan) erkeklere farzdır. Kadınlar, hürriyeti kısıtlı olanlar, yolcular ve cemaate gelemeyecek kadar mazereti olanlar cuma namazı kılmakla yükümlü değildirler. Ancak kılmaları hâlinde bu namazları geçerli olup ayrıca öğle namazı kılmaları gerekmez.

Hz. Peygamber (s.a.s.), “Cemaatle cuma namazı kılmak, her Müslüman’a farzdır. Ancak köle, kadın, çocuk ve hastaya farz değildir.” (Ebû Dâvûd, Salât, 214 [1067]) buyurmuştur. Asr-ı Saadet’ten günümüze kadar bütün âlimler, cuma namazının kadınlara farz olmadığı konusunda ittifak etmişlerdir. (İbnü’l-Hümâm, Fethu’l-kadîr, 2/62; Nevevî, el-Mecmû‘, 4/483-484; İbn Kudâme, el-Muğnî, 2/250)

Cuma namazının kadınlara farz kılınmamış olması, onlar hakkında bir mahrumiyet değil, muafiyettir. Diledikleri takdirde, camiye gidip cemaatle cuma namazı kılmalarında dinen bir engel yoktur. Hatta hutbe ve vaazlardan istifade etmeleri için cuma namazlarına devam etmeleri tavsiye edilebilir.