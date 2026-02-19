KÂBE CANLI İZLE: Kâbe canlı yayını nereden, nasıl izlenir?

Kâbe'den canlı görüntüleri izlemek isteyenler, yayınların hangi kanallardan ve platformlardan aktarıldığını merak ediyor. Mescid-i Haram'daki anlık görüntülere nasıl ulaşılır, canlı yayın kesintisiz mi ve ücretsiz mi? Özellikle kandil geceleri ve Ramazan ayında artan ilgiyle birlikte "Kâbe canlı izle" aramaları yeniden hız kazandı. İşte canlı yayına dair merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

KÂBE CANLI İZLE

Kâbe'den canlı yayın izlemek için tıklayın.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLADI?

Ramazan, hicrî takvime göre her yıl farklı tarihlerde başlar. 2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat 2026 tarihinde başladı. İlk teravih namazı 18 Şubat akşamı kılındı ve ilk oruç 19 Şubat sabahı tutuldu.

RAMAZAN NE ZAMAN BİTİYOR?

Ramazan ayı, 2026 yılında 19 Mart 2026 tarihinde sona erecek. 19 Mart günü Ramazan'ın son orucu tutulacak, ardından 20 Mart 2026 tarihinde Ramazan Bayramı başlayacak.

RAMAZAN'IN ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan, İslam dininde en kutsal ve faziletli aylardan biridir.

Kur'an-ı Kerim bu ayda indirilmeye başlanmıştır.

Oruç ibadeti bu ayda farz kılınmıştır.

Müslümanlar için sabır, yardımlaşma ve dayanışma ayıdır.

İftar ve sahur sofraları toplumsal birlik ve beraberliği güçlendirir.

Bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi bu ay içinde yer alır.

Ramazan, sadece aç kalmak değil; nefsi terbiye etmek, manevi arınma yaşamak ve paylaşmanın değerini hatırlamak açısından büyük önem taşır.