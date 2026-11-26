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Juventus Omonia maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı tabii Spor. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Juventus Omonia maçı 26 Kasım 2026 Perşembe günü Torino'daki Allianz Stadyumu'nda oynanacak ve tabii Spor üzerinden canlı yayınlanacak. Maç, TRT'nin dijital platformu tabii aracılığıyla internetten de takip edilebilecek.

JUVENTUS OMONİA MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus Omonia maçı tabii Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

JUVENTUS OMONİA MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Maç, tabii Spor kanalının yanı sıra TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten canlı olarak izlenebilecek. tabii'ye internet sitesi, mobil uygulama ve akıllı televizyon uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor. tabii Spor, Turkcell TV+ platformunda 75. kanaldan izlenebiliyor.

JUVENTUS OMONİA MAÇI NE ZAMAN?

Juventus Omonia maçı 26 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma UEFA Avrupa Ligi kapsamında yapılacak.

JUVENTUS OMONİA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Juventus Omonia maçı, Torino'daki Allianz Stadyumu'nda oynanacak.