Juventus Lazio maçı hangi kanalda? Juventus Lazio nereden CANLI izlenir?

Juventus ile Lazio'nun karşı karşıya geleceği Serie A mücadelesi öncesinde, futbolseverler "Juventus Lazio maçı hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Juventus Lazio canlı izle" aramalarına hız verdi. Dev karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler için yayın bilgileri, platform detayları ve maçla ilgili tüm merak edilenler netleşiyor.

JUVENTUS – LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

İtalya Serie A'da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Juventus – Lazio mücadelesi futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Şampiyonluk ve Avrupa kupaları yarışını yakından ilgilendiren bu kritik maç, Türkiye'de birden fazla platform üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

JUVENTUS – LAZIO MAÇI HANGİ KANALLARDAN CANLI YAYINLANACAK?

Juventus ile Lazio arasında oynanacak Serie A karşılaşması, S Sport Plus, Tivibu Spor 1 ve S Sport 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, bu platformlar üzerinden maçı eş zamanlı takip edebilecek.

JUVENTUS – LAZIO MAÇI S SPORT PLUS CANLI İZLEME BİLGİLERİ

S Sport Plus, dijital yayın platformu üzerinden internet bağlantısı ile şifreli olarak izlenebiliyor. Mobil uygulama, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyon desteği sayesinde maç, farklı cihazlardan canlı olarak takip edilebiliyor.

JUVENTUS – LAZIO MAÇI TİVİBU SPOR 1 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Tivibu Spor 1 kanalı, Tivibu platformu üzerinden 78 numaralı kanal aracılığıyla yayın yapıyor. Karşılaşma, uydu ve internet bağlantısı üzerinden şifreli olarak izlenebiliyor.

JUVENTUS – LAZIO MAÇI S SPORT 2 CANLI YAYIN DETAYLARI

S Sport 2 kanalı; Kablo TV, Turkcell TV+ ve Vodafone TV platformları üzerinden farklı kanal numaralarıyla izlenebiliyor. Yayın, uydu ve dijital platformlar aracılığıyla şifreli olarak futbolseverlere sunulacak.

JUVENTUS – LAZIO MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Juventus – Lazio karşılaşması, 08 Şubat Pazar günü futbolseverlerle buluşacak.

JUVENTUS – LAZIO MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele, 22:45'te başlayacak.

JUVENTUS – LAZIO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Juventus ile Lazio'nun karşı karşıya geleceği Serie A mücadelesi, Torino'da bulunan Allianz Stadyumu'nda oynanacak.