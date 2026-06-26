Jülide Kural Kadir İnanır evli mi?

Usta oyuncu Kadir İnanır ile tiyatro ve sinema dünyasının tanınan isimlerinden Jülide Kural’ın ilişkisi uzun yıllardır kamuoyunun ilgisini çekiyor. Ancak “evli mi?” sorusunun cevabı araştırılıyor.

JÜLİDE KURAL KİMDİR?

Türk tiyatro ve sinema dünyasının önemli isimlerinden biri olan Jülide Kural, hem oyunculuğu hem de akademik geçmişiyle dikkat çeken bir sanatçıdır. 24 Mart 1965 tarihinde Adana’da dünyaya gelen Kural, sanat kariyerinde tiyatrodan sinemaya uzanan geniş bir yelpazede çalışmalar yürütmüştür.

JÜLİDE KURAL KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

2026 yılı itibarıyla 61 yaşında olan Jülide Kural, aslen Adanalıdır. Eğitim hayatında güçlü bir akademik temel oluşturan sanatçı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü ile İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü başarıyla tamamlamıştır. Bu yönüyle hem teorik hem de sahne sanatları alanında donanımlı bir isim olarak öne çıkmaktadır.

JÜLİDE KURAL VE KADİR İNANIR İLİŞKİSİ

Usta oyuncu Kadir İnanır ile Jülide Kural arasındaki ilişki uzun yıllardır kamuoyunun merak ettiği konular arasında yer almaktadır. İkilinin 2002 yılından bu yana resmi bir evlilik bağı olmaksızın birlikte oldukları bilinmektedir.

EVLİ MİYDİLER?

Jülide Kural ve Kadir İnanır resmi olarak evli değildir. Ancak yaklaşık 24 yıl boyunca süren birliktelikleri, magazin dünyasında örnek gösterilen ilişkiler arasında yer almıştır. Özellikle Kadir İnanır’ın sağlık sürecinde Jülide Kural’ın yanında olması ve destek rolü üstlenmesi dikkat çekmiştir.