Julide Kural Ahmet Kural kardeş mi? Julide Kural kimdir, kaç yaşında?

Jülide Kural’ın yaşamı, kariyer geçmişi ve özel hayatına ilişkin bilgiler son günlerde yeniden gündeme geldi. Özellikle tiyatro ve televizyon projeleriyle tanınan oyuncunun biyografisi ile ilgili detaylar arama motorlarında sıkça araştırılıyor.

JÜLİDE KURAL AHMET KURAL KARDEŞ Mİ, AKRABA MI?

Ahmet Kural ve Jülide Kural arasında herhangi bir akrabalık bağı bulunmuyor. İki oyuncunun soyadlarının aynı olması nedeniyle zaman zaman kardeş ya da akraba oldukları yönünde iddialar gündeme geliyor ancak bu iddialar gerçeği yansıtmıyor. Aralarındaki bağ yalnızca soyadı benzerliğinden ibaret olarak biliniyor.

JÜLİDE KURAL KİMDİR?

Jülide Kural, 1965 yılında Adana’da dünyaya geldi. Eğitim hayatını İstanbul Üniversitesi’nde sürdüren oyuncu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde eğitim aldı. Akademik eğitim sürecinin ardından tiyatro çalışmalarına yönelen Kural, uzun yıllar sahne sanatları alanında görev yaptı.

Bir dönem Almanya’da yaşayan Jülide Kural, Türkiye’ye dönüşünün ardından tiyatro çalışmalarını sürdürdü. Ankara Sanat Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Kent Oyuncuları ve Tiyatro Stüdyosu gibi önemli topluluklarda yer alan sanatçı, sahne performanslarıyla tiyatro izleyicisinin yakından tanıdığı isimlerden biri oldu. Kariyeri boyunca farklı tiyatro projelerinde görev alan Kural, sahne çalışmalarını televizyon projeleriyle birlikte devam ettirdi.

Televizyon izleyicisinin hafızasında ise özellikle “Süper Baba” dizisiyle yer eden Jülide Kural, oyunculuk kariyerinin yanı sıra tiyatro projeleriyle de ilgilendi. 2002-2003 döneminde kendi kurduğu Ateş Tiyatrosu bünyesinde “Frida Yaşasın Hayat” adlı oyunu sahneleyen sanatçı, tiyatro çalışmalarına da ağırlık verdi. Jülide Kural’ın, 2004 yılından bu yana usta oyuncu Kadir İnanır ile birlikte olduğu biliniyor.