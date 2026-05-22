Haberler

Julide Kural Ahmet Kural kardeş mi? Julide Kural kimdir, kaç yaşında?

Julide Kural Ahmet Kural kardeş mi? Julide Kural kimdir, kaç yaşında?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Julide Kural kimdir? Tiyatro sahnesinden televizyon ekranlarına uzanan kariyeriyle tanınan Jülide Kural, son günlerde yeniden gündemde yer aldı. Julide Kural kaç yaşında? “Süper Baba” dizisiyle geniş kitleler tarafından tanınan sanatçı, hem oyunculuk kariyeri hem de özel yaşamıyla merak edilen isimler arasında bulunuyor.

Jülide Kural’ın yaşamı, kariyer geçmişi ve özel hayatına ilişkin bilgiler son günlerde yeniden gündeme geldi. Özellikle tiyatro ve televizyon projeleriyle tanınan oyuncunun biyografisi ile ilgili detaylar arama motorlarında sıkça araştırılıyor.

JÜLİDE KURAL AHMET KURAL KARDEŞ Mİ, AKRABA MI?

Ahmet Kural ve Jülide Kural arasında herhangi bir akrabalık bağı bulunmuyor. İki oyuncunun soyadlarının aynı olması nedeniyle zaman zaman kardeş ya da akraba oldukları yönünde iddialar gündeme geliyor ancak bu iddialar gerçeği yansıtmıyor. Aralarındaki bağ yalnızca soyadı benzerliğinden ibaret olarak biliniyor.

JÜLİDE KURAL KİMDİR?

Jülide Kural, 1965 yılında Adana’da dünyaya geldi. Eğitim hayatını İstanbul Üniversitesi’nde sürdüren oyuncu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde eğitim aldı. Akademik eğitim sürecinin ardından tiyatro çalışmalarına yönelen Kural, uzun yıllar sahne sanatları alanında görev yaptı.

Bir dönem Almanya’da yaşayan Jülide Kural, Türkiye’ye dönüşünün ardından tiyatro çalışmalarını sürdürdü. Ankara Sanat Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Kent Oyuncuları ve Tiyatro Stüdyosu gibi önemli topluluklarda yer alan sanatçı, sahne performanslarıyla tiyatro izleyicisinin yakından tanıdığı isimlerden biri oldu. Kariyeri boyunca farklı tiyatro projelerinde görev alan Kural, sahne çalışmalarını televizyon projeleriyle birlikte devam ettirdi.

Televizyon izleyicisinin hafızasında ise özellikle “Süper Baba” dizisiyle yer eden Jülide Kural, oyunculuk kariyerinin yanı sıra tiyatro projeleriyle de ilgilendi. 2002-2003 döneminde kendi kurduğu Ateş Tiyatrosu bünyesinde “Frida Yaşasın Hayat” adlı oyunu sahneleyen sanatçı, tiyatro çalışmalarına da ağırlık verdi. Jülide Kural’ın, 2004 yılından bu yana usta oyuncu Kadir İnanır ile birlikte olduğu biliniyor.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel'den açıklama: Sonuna kadar direneceğiz

Açıkça söyledi! Özgür Özel, mutlak butlanı kabul etmiyor
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu telefonla aradı ama dönmedim, zaten ne konuşacağız?

Telefonuna dönmemiş! Özel'in Kılıçdaroğlu sorusuna yanıtı bomba
Bakan Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi'ni topluyor

Rekor kaybın ardından, kurmaylarıyla bir araya geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'yi karıştıran skandal! Polis gözaltına aldığı kadınla araçta ilişkiye girdi

Polis gözaltına aldığı genç kadınla araçta ilişkiye girerken yakalandı
Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz

Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü

Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü
Beştepe'den 'mutlak butlan' kararı için ilk yorum: Yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü

Beştepe'den 'mutlak butlan' kararı için ilk yorum

Kemal Kılıçdaroğlu: İktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz

Kılıçdaroğlu, görevi kabul edeceğini duyurdu: İktidara yürüyeceğiz

Jorge Jesus 'Tek eksik Fenerbahçe' deyip bombayı patlattı

Bombayı patlattı!