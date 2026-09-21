JSPS sınavı iptal mi oldu, JSPS sınavı neden iptal oldu, yeni JSPS ne zaman yapılacak?

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JSPS sınavı iptal mi oldu? JSPS sınavının neden iptal edildiği ve yeni sınavın ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Sınava girecek adaylar, sınavın geçerli olup olmadığını ve yeni JSPS tarihinin belirlenip belirlenmediğini araştırırken, konuya ilişkin resmi açıklamalar gündemdeki yerini koruyor.

JSPS SINAVI İPTAL Mİ OLDU?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Personeli Yazılı Sınavı (JSPS) ile ilgili adayları ilgilendiren yeni gelişme yaşandı. Sınava hazırlanan adaylar, JSPS sınavı iptal mi oldu, neden iptal edildi ve yeni sınav ne zaman yapılacak? sorularına yanıt ararken, sınavın iptal edildiği bilgisi gündeme geldi. İptal kararının ardından gözler sınavın yeni tarihine ve resmi açıklamalara çevrildi.

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK PERSONELİ YAZILI SINAVI İPTAL EDİLDİ

Jandarma ve Sahil Güvenlik Personeli Yazılı Sınavı (JSPS) için daha önce belirlenen sınav sürecinde değişikliğe gidildi. Sınavın iptal edilmesiyle birlikte adayların yeni sınav takvimine ilişkin merakı arttı.

JSPS'ye girecek adaylar, sınavın hangi tarihte yeniden gerçekleştirileceğini araştırmaya başladı. Yeni sınav tarihiyle ilgili resmi duyurunun yapılması bekleniyor.

JSPS SINAVI NEDEN İPTAL EDİLDİ?

JSPS sınavının iptal edilmesinin ardından en çok merak edilen konuların başında iptal gerekçesi geliyor. Sınavın neden iptal edildiğine ilişkin resmi açıklama henüz paylaşılmadı. Bu nedenle iptal kararının gerekçesi konusunda resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaların takip edilmesi gerekiyor.

İŞTE RESMİ AÇIKLAMA

19.09.2026 tarihinde yapılan Jandarma ve Sahil Güvenlik Personeli Yazılı Sınavı iptal edilmiştir. Sürece ilişkin güncel bilgiler için sisteme giriş yaparak görebilirsiniz.

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