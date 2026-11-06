Johan Vasquez kimdir? Beşiktaş'ın listesindeki Genoa kaptanı kaç yaşında?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Beşiktaş, son haftalarda arka arkaya iki gol yediği maçlardan sonra savunmaya takviye arıyor. Hoffenheim, Trabzonspor, Crystal Palace ve son olarak Kasımpaşa karşısında kalesinde ikişer gol gören siyah-beyazlıların listesindeki isimlerden biri Serie A'dan: Genoa'nın Meksikalı kaptanı Johan Vasquez.

Sol ayaklı stoper, gerektiğinde sol bekte de oynayabiliyor. Piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.

JOHAN VASQUEZ BEŞİKTAŞ'A GELECEK Mİ?

Johan Vasquez için Beşiktaş ile Genoa arasında henüz bir anlaşma yok. Fotomaç'ın 6 Kasım 2026 tarihli haberine göre Serdal Adalı yönetimi oyuncuyu savunma listesine aldı ve ocak ayındaki ara transfer döneminde Genoa ile temas kurması bekleniyor.

Vasquez'in adı Türkiye'de ilk kez geçmiyor. Aralık 2024'te İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Jayden Oosterwolde'nin ayrılması ihtimaline karşı Meksikalı stoperi gündemine aldığını yazmıştı.

JOHAN VASQUEZ KİMDİR?

Johan Vasquez, Genoa'da forma giyen ve Meksika A Milli Takımı'nda oynayan bir stoper. Tam adı Johan Felipe Vásquez Ibarra. 2021'de geldiği Genoa'da 2025-2026 sezonu öncesinde kaptanlığa getirildi, kulüp 2024-2025 sezonunun en iyi oyuncusu seçerek ona Grifone d'Oro ödülünü verdi.

13 Nisan 2025'te Hirving Lozano'yu geçerek Serie A'da en çok maça çıkan Meksikalı futbolcu oldu. Genoa ile sözleşmesi Haziran 2028'de bitiyor.

JOHAN VASQUEZ KAÇ YAŞINDA?

Johan Vasquez 28 yaşında. 22 Ekim 1998'de doğdu.

JOHAN VASQUEZ NERELİ?

Johan Vasquez Meksikalı. Ülkenin kuzeybatısındaki Sonora eyaletinin Navojoa kentinde doğdu. Futbola Tigres UANL altyapısında başladı, profesyonel kariyerine de doğduğu eyaletin takımı Cimarrones de Sonora'da adım attı.

JOHAN VASQUEZ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Johan Vasquez, Sonora'dan sonra 2018'de kiralık olarak Monterrey'e geçti. Monterrey onu 2019'da 2 milyon dolara satın aldı. Bu takımla 2019 Apertura şampiyonluğunu ve CONCACAF Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

Aralık 2019'da Pumas UNAM'a kiralandı, 2020'de bu kulübe kalıcı olarak transfer oldu. Ağustos 2021'de satın alma zorunluluğuyla Genoa'ya kiralandı ve İtalya'ya geçti. 2022-2023 sezonunu kiralık olarak Cremonese'de geçiren Vasquez, ardından Genoa'ya döndü ve takımın as stoperi oldu.

JOHAN VASQUEZ MEKSİKA İLE HANGİ KUPALARI KAZANDI?

Johan Vasquez, Meksika ile CONCACAF Altın Kupa'yı 2023 ve 2025'te iki kez kazandı. 2025'te CONCACAF Uluslar Ligi şampiyonluğu da yaşadı.

A Milli Takım'daki ilk maçına 2 Ekim 2019'da Trinidad ve Tobago karşısında oyuna sonradan girerek çıktı. Olimpiyat takımıyla 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya aldı. 2022 Dünya Kupası kadrosunda da vardı, ancak turnuvada süre almadı.