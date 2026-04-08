JL Bourg Türk Telekom hangi kanalda, JL Bourg Türk Telekom nereden CANLI izlenir?

Türk basketbolunun Avrupa arenalarındaki başarılı temsilcilerinden Türk Telekom, EuroCup yolculuğuna JL Bourg maçıyla devam ediyor. Yurt dışındaki bu zorlu atmosferi ekran başından takip etmek isteyen taraftarlar, dijital platformlarda "JL Bourg - Türk Telekom nereden canlı izlenir?" ve "Şifresiz yayın bilgileri neler?" başlıklarını yakından takip ediyor. Temsilcimizin galibiyet hedefiyle parkeye çıkacağı dev maçın canlı yayın linkleri, frekans bilgileri ve her iki takımdaki son dakika gelişmeleriyle ilgili tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

JL BOURG - TÜRK TELEKOM FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroCup şampiyonunun belirleneceği bu kritik final mücadelesi, 8 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Temsilcimiz Türk Telekom’un Avrupa’nın zirvesine çıkmak için ter dökeceği maçın başlama saeti ise 20:30 olarak açıklandı. Basketbolseverler bu tarihi ana tanıklık etmek için geri sayıma geçmiş durumda.

JL BOURG - TÜRK TELEKOM MAÇI HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ YAYINLANACAK?

Temsilcimizin bu büyük final maçı, sporseverler için müjdeli bir haberle geliyor. JL Bourg - Türk Telekom karşılaşması, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Tüm Türkiye, bu heyecan dolu şampiyonluk mücadelesini herhangi bir şifreye ihtiyaç duymadan takip edebilecek.

TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE: FREKANS VE KANAL BİLGİLERİ

Mücadeleyi televizyonları başında takip edecek olan taraftarlar için platform bilgileri şöyledir:

• Digiturk: 87. Kanal

• Kablo TV: 242. Kanal

• Tivibu: 85. Kanal

• Turkcell TV+: 71. Kanal

• Vodafone TV: 72. Kanal

• Uydu: Türksat uydusu üzerinden şifresiz erişim imkanı bulunmaktadır.

ŞAMPİYONLUK RÜZGARI EKİNOX STADYUMU’NDA ESECEK

Bu tarihi EuroCup finali, Fransa'nın Bourg-en-Bresse kentindeki ikonik Ekinox Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Deplasmanda oynamanın dezavantajına rağmen Türk Telekom, güçlü savunması ve etkili hücum hattıyla kupayı Ankara'ya getirmeyi hedefliyor. JL Bourg ise saha ve seyirci avantajını kullanarak temsilcimizi durdurmaya çalışacak. Kazanan takımın Avrupa basketbolunda büyük bir prestij elde edeceği bu maç, sezonun en unutulmaz anlarından biri olmaya aday.