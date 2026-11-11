Jin-ho Jo nişanlısı kim, Jin-ho Jo kim, hangi takımda oynuyor?

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Nişan töreninden kareler 11 Kasım 2026'da paylaşılınca "Jin-ho Jo'nun nişanlısı kim?", "Jin-ho Jo kimdir?" ve "Hangi takımda oynuyor?" soruları merak edilmeye başlandı. İşte Türkiye'deki kariyeri dört yıl önce Fenerbahçe'de başlayan Jin-ho Jo hakkında tüm detaylar.

JİN-HO JO NİŞANLANDI

Batman Petrolspor'un Güney Koreli futbolcusu Jin-ho Jo, Şeyda Şahin ile nişanlandı. Türk geleneklerine göre gerçekleştirilen törene, iki ailenin yakınları ve çiftin arkadaşları katıldı. Nişan töreninden fotoğraflar 11 Kasım 2026'da kamuoyuyla paylaşıldı.

JİN-HO JO'NUN NİŞANLISI KİM?

Jin-ho Jo'nun nişanlısı Şeyda Şahin. Çiftin nişan töreni, Türk gelenekleri doğrultusunda aile büyükleri ve yakın dostlarının katılımıyla yapıldı.

JİN-HO JO KİMDİR?

Jin-ho Jo, Güney Kore doğumlu profesyonel bir futbolcu. Sağ bek ve orta saha pozisyonlarında görev yapabilen 1,72 boyundaki oyuncu, Türkiye'ye geldiği yıllarda ülkesinde "Altın Çocuk" lakabıyla anılıyordu. Jo, Güney Kore'nin 17 yaş altı ve 23 yaş altı milli takımlarında da forma giydi.

JİN-HO JO KAÇ YAŞINDA?

10 Temmuz 2003 doğumlu olan Jin-ho Jo, 23 yaşında.

JİN-HO JO NERELİ?

Jin-ho Jo, Güney Kore vatandaşı. Futbola ilkokul takımında başlayan genç oyuncu, 2016 yılında Jeonbuk Hyundai Motors altyapısına katıldı ve 2022'ye kadar bu kulüpte yetişti.

JİN-HO JO HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Jin-ho Jo, bu sezon Konyaspor'dan kiralık olarak TFF 1. Lig ekibi Batman Petrolspor'da forma giyiyor. 21 numaralı formayı giyen oyuncu, yeni takımında şu ana kadar 12 lig maçında görev aldı. Konyaspor ile sözleşmesi devam eden Jo'nun kiralık süresi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

JİN-HO JO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Jin-ho Jo, Mart 2022'de amatör sözleşmeyle Fenerbahçe'ye katıldı. FIFA'nın devreye girmesiyle tamamlanabilen transferin ardından 2023'te profesyonel sözleşme imzalayan oyuncu, sarı-lacivertlilerde 19 yaş altı ve rezerv takımda forma giydi ancak A takımda lig maçına çıkma fırsatı bulamadı.

Eylül 2023'te Sırbistan ekibi Novi Pazar'a kiralanan Jo, burada 21 lig maçında 1 gol kaydetti. 2024-2025 sezonunu yine Sırbistan'da, Radnicki Nis'te kiralık olarak geçiren oyuncu, 30 lig maçında sahaya çıktı. Fenerbahçe ise sezon sonunda oyuncunun sözleşmesini uzatmadı.

Konyaspor, 16 Temmuz 2025'te Jin-ho Jo ile iki yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreni, takımın kamp yaptığı Erzurum'daki otelde gerçekleştirildi. Yeşil-beyazlı kulüp, Jo'nun Konyaspor tarihindeki ilk Güney Koreli futbolcu olduğunu duyurdu. Süper Lig'deki ilk maçına 22 Eylül 2025'te sonradan oyuna girerek çıkan Jo, ilk golünü 1 Mayıs 2026'da attı. Konyaspor formasıyla 20 lig maçında 1 gol kaydeden oyuncu, Temmuz 2026'da Batman Petrolspor'a kiralandı.

JİN-HO JO'DAN KORE GAZİSİNE ANLAMLI ZİYARET

Jin-ho Jo, Şubat 2026'da Kore Savaşı gazisi İhsan Damdam'ı Konya'daki evinde ziyaret etti. Kulüp yetkililerinin de eşlik ettiği ziyarette genç futbolcu, gaziye 96 numaralı bir forma hediye etti. Jo, Kore'de savaşan tüm Türk gazilerine teşekkürlerini iletti. Gazi İhsan Damdam ise Kore'ye savaşmak için gittiklerini anlatarak Jo'nun bir maçını tribünden izleme isteğini dile getirdi.