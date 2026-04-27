Süper Lig’de sezonun en kritik virajlarından biri geride kalırken, derbi sonrası yaşanan bir sosyal medya etkileşimi gündemin merkezine oturdu. Galatasaray’ın ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında aldığı 3-0’lık net galibiyet kadar, maç sonrası yaşanan dijital yansımalar da dikkat çekti. Özellikle Jhon Duran’ın yaptığı yorum, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Peki, Jhon Duran, Davinson Sanchez'in fotoğrafına ne yorum yaptı? Jhon Duran Galatasaray maç sonrası ne paylaştı? Detaylar haberimizde.

DERBİ SONRASI DENGELER DEĞİŞTİ

Süper Lig’in 31. haftasında oynanan mücadelede Galatasaray, sahasında Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir avantaj elde etti. Sarı-kırmızılı ekipte goller 40. dakikada Victor Osimhen, 67. dakikada penaltıdan Barış Alper Yılmaz ve 83. dakikada Lucas Torreira’dan geldi.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 74’e yükseltti ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki farkı 7’ye çıkardı. Sarı-kırmızılılar, önümüzdeki hafta deplasmanda Samsunspor karşısında galip gelmesi halinde matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan edecek.

JHON DURAN DAVINSON SANCHEZ'İN FOTOĞRAFINA NE YORUM YAPTI?

Derbinin ardından dikkat çeken gelişmelerden biri, Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez’in sosyal medya paylaşımı oldu. Galatasaray forması giyen Sanchez’in derbi galibiyeti sonrası yaptığı paylaşım, kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Ancak asıl dikkat çeken detay, Fenerbahçe’nin sezon başında büyük beklentilerle kadrosuna kattığı, ancak ara transfer döneminde Zenit’e transfer olan Jhon Duran’ın bu paylaşıma yaptığı yorumdu. Duran, Sanchez’in gönderisine yalnızca “alev” emojisi bırakarak destek verdi.

Bu yorum, sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve özellikle Fenerbahçe taraftarları tarafından tepkiyle karşılandı. Duran’ın bu hamlesi, eski takımıyla olan bağları ve profesyonel duruşu açısından tartışma konusu haline geldi.

JHON DURAN GALATASARAY MAÇ SONRASI NE PAYLAŞTI?

Jhon Duran’ın doğrudan maçla ilgili ayrı bir paylaşım yapmaması, ancak Davinson Sanchez’in gönderisine yaptığı yorumla gündeme gelmesi dikkat çekti. Bu dolaylı etkileşim, futbol dünyasında bazen tek bir emojinin bile ne kadar büyük yankı uyandırabileceğini bir kez daha gösterdi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın, Duran’ı Instagram’da takipten çıkması da olayın etkisini büyüttü. Bu hamle, kulüp içi ve oyuncular arası ilişkiler açısından yeni bir tartışma başlattı.