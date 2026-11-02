Jessica Lange kimdir? Jessica Lange oyunculuğu bırakıyor mu?

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Jessica Lange, yarım asra yaklaşan oyunculuk kariyerinin bittiğini düşünüyor. Rolling Stone'a konuşan 77 yaşındaki oyuncu, "Sanırım sonuna geliyorum" dedi.

Lange'ın sinemadaki son işi Long Day's Journey Into Night oldu. Bu yıl American Horror Story'nin 13. sezonuyla diziye de döndü ve eski rollerinden dördünü yeniden oynadı.

JESSICA LANGE OYUNCULUĞU BIRAKIYOR MU?

Jessica Lange oyunculuğu bıraktığını resmi olarak açıklamadı, ama Rolling Stone röportajında kariyerinin sona yaklaştığını hissettiğini söyledi. Mary Tyrone'u oynadığı son filmi Long Day's Journey Into Night için de "Belki de bitirmek için kötü bir yol değil" diye konuştu.

Film eylülde sınırlı sayıda salonda gösterime girdi. Lange aynı oyunla 2016'da Broadway'de sahneye çıkmıştı. Röportajda yıllardır hazırlığı süren birkaç projeden söz etti; bunların çekilip çekilmeyeceği belli değil. Lange'a göre ilgisini çeken türden filmleri yapmak artık çok zor.

JESSICA LANGE KİMDİR?

Jessica Lange, iki Oscar'ı olan Amerikalı oyuncu ve fotoğrafçı. Tam adı Jessica Phyllis Lange. Babası Albert John Lange öğretmenlik ve gezici satıcılık yaptı, annesi Dorothy Florence ev hanımıydı.

1967'de Minnesota Üniversitesi'nde sanat ve fotoğraf okumak için burs kazandı, 1970'te evlenince okulu bıraktı. Paris'te Étienne Decroux'dan pandomim dersi aldı, New York'a dönünce HB Studio'da oyunculuk çalıştı. Sinemaya 1976'da King Kong ile başladı ve bu filmle Altın Küre'de Yılın Yeni Yıldızı ödülünü kazandı.

Fotoğrafçılığı da hiç bırakmadı: 50 Photographs, In Mexico ve Highway 61 adlı fotoğraf kitapları yayımlandı. UNICEF'in iyi niyet elçisi olarak Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Rusya'daki HIV/AIDS çalışmalarına destek verdi.

JESSICA LANGE KAÇ YAŞINDA?

Jessica Lange 77 yaşında. 20 Nisan 1949'da doğdu.

JESSICA LANGE NERELİ?

Jessica Lange, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Cloquet kentinde doğdu. Liseyi de orada, Cloquet High School'da bitirdi.

JESSICA LANGE HANGİ ÖDÜLLERİ KAZANDI?

Jessica Lange iki kez Oscar kazandı: Tootsie ile en iyi yardımcı kadın oyuncu, Blue Sky ile en iyi kadın oyuncu seçildi. Televizyonda üç Emmy aldı. İlki 2009'da Grey Gardens adlı televizyon filmiyle geldi, diğer ikisini American Horror Story'nin Murder House ve Coven sezonlarıyla kazandı.

Altın Küre'de beş ödülü var; sonuncusu American Horror Story'deki rolü içindi. 2016'da Long Day's Journey into Night ile Broadway'de en iyi kadın oyuncu dalında Tony Ödülü'nü aldı.

JESSICA LANGE'IN ÇOCUKLARI KİM?

Jessica Lange'ın üç çocuğu var. Mikhail Baryshnikov ile birlikteliğinden 1981'de kızı Aleksandra doğdu. 1982'den 2009'a kadar hayatını paylaştığı Sam Shepard'dan da 1986'da Hannah Jane, 1987'de Samuel Walker adında iki çocuğu oldu.

Lange'ın tek evliliği fotoğrafçı Paco Grande ileydi. 1970'te evlenen çift 1982'de boşandı.