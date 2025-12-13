Haberler

Jasmine dizisi oyuncuları ve karakterleri kim?

Jasmine dizisi oyuncuları ve karakterleri kim?
Güncelleme:
Ekran başındaki dizi tutkunları, Jasmine dizisinde yer alan oyuncuların hangi rollere hayat verdiğini araştırmaya başladı. Dizinin karakter yapısı ve oyuncu kadrosu, izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Jasmine dizisinde hangi oyuncu hangi karakteri canlandırıyor?

Jasmine dizisini takip eden seyirciler, yapımda rol alan oyuncuların karakterlerle olan eşleşmesini öğrenmek istiyor. Başarılı kadrosuyla dikkat çeken dizide, her bir oyuncunun üstlendiği rol izleyiciler tarafından yakından inceleniyor. İşte Jasmine dizisinin oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler.

JASMİNE KONUSU NE?

Jasmine, hayati risk taşıyan ciddi bir kalp hastalığıyla yaşam mücadelesi veren genç bir kadının dramatik öyküsünü ekranlara taşıyor. Yaşamla ölüm arasında ince bir çizgide ilerleyen Yasemin'in dünyasında tutunabildiği tek kişi, ona karşı takıntı derecesinde bağlı olan üvey kardeşi Tufan'dır.

Hayatta kalabilmek için organ nakli listesine dahil olmaya çalışan Yasemin, bu süreçte kendisini beklenmedik ve tehlikeli bir ortamın içinde bulur. Verdiği mücadele, onu adım adım karanlık ilişkilerin ve ahlaki sınırların sorgulandığı bir dünyaya sürükler.

Yasemin'in hastalıkla verdiği savaş ve Tufan'ın kontrol edilemeyen bağlılığı, iki kardeşin kaderini geri dönüşü olmayan bir noktaya taşır. Alınan her karar, yaşanan her olay, onları dramatik ve sarsıcı bir sona doğru yaklaştırır.

JASMİNE OYUNCULARI

Asena Keskinci (Yasemin) : Dizinin başrolünde yer alıyor. 2001 doğumlu oyuncu, çocukluktan beri sektörde. Bez Bebek dizisindeki Yağmur rolüyle tanındı. Diğer dizileri arasında Yadigar (2004), Aliye (2005), Hırsız Polis (2005-2007) bulunuyor. Keskinci, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu.

Burak Can Aras (Tufan) : Yasemin'in üvey kardeşi rolünde. Dizinin saplantılı ilişki dinamiklerini taşıyor. Genç oyuncu, çeşitli yapımlarda yer aldı.

Aziz Caner İnan

Önder Selen

Osman DEMİR
Osman DEMİR
500

