Japonya deprem SON DAKİKA! Japonya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Japonya, 20 Nisan 2026 tarihinde yine güçlü bir yer sarsıntısıyla gündeme geldi. Ülkenin Aomori idari bölgesinde meydana gelen deprem, ilk belirlemelere göre geniş bir alanda hissedildi. Sarsıntının ardından Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından hızla tsunami uyarısı yapılması, bölgedeki risk seviyesinin ciddiyetini ortaya koydu. Peki, Japonya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde.

Japonya, Pasifik Deprem Kuşağı üzerinde yer alması nedeniyle dünyanın en aktif sismik bölgelerinden biri olarak bilinir. 20 Nisan 2026 tarihinde alınan sondakika'>son dakika bilgilerine göre, ülkenin Aomori idari bölgesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Peki,  Japonya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar...

JAPONYA DEPREM SON DAKİKA!

Yerel ve uluslararası sismoloji merkezlerinden gelen veriler doğrultusunda sarsıntının, yerin oldukça derin olmayan bir noktasında gerçekleştiği değerlendiriliyor. Bu durum, yüzeyde hissedilen şiddetin artmasına ve geniş bir alanda güçlü titreşimlerin yaşanmasına neden oldu.

Depremin hemen ardından Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından tsunami uyarısı yayımlandı. Kıyı bölgelerinde yaşayan vatandaşlar için tahliye ve güvenli bölgelere geçiş çağrıları yapıldığı bildirildi. Özellikle Aomori ve çevresindeki sahil şeridinde dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

JAPONYA'DA KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Son dakika verilerine göre Japonya’nın Aomori idari bölgesinde meydana gelen depremin büyüklüğü ilk ölçümlerde 7.4 olarak açıklandı.

Dilara Yıldız
