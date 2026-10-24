Jankat Yılmaz kimdir? Lille'in görüştüğü Galatasaray kalecisi kaç yaşında?

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Sözleşmesinin bitmesine sekiz ay kalan Jankat Yılmaz'ın adı bu kez Fransa'dan gelen bir ilgiyle anılıyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Lille, Galatasaray'ın 22 yaşındaki kalecisiyle transfer görüşmesi yaptı.

Galatasaray'da düzenli forma şansı bulamayan Jankat, yeni sözleşmeye sıcak bakmıyor.

JANKAT YILMAZ LILLE'E Mİ GİDİYOR?

Jankat Yılmaz'ın Lille'e gidip gitmeyeceği henüz belli değil; Fransız kulübü oyuncuyla görüştü ama iki kulüpten de resmi bir açıklama gelmedi. Görüşmeyi 24 Ekim 2026'da Fanatik duyurdu. Lille, genç kaleciyi gelecek için bir yatırım olarak görüyor.

Oyuncunun Galatasaray'la sözleşmesi 30 Haziran 2027'de, yani bu sezonun sonunda bitiyor.

JANKAT YILMAZ KİMDİR?

Jankat Yılmaz, Galatasaray altyapısından çıkan bir kaleci. 2018'de kulübün altyapısına katıldı ve 2023'e kadar genç takımlarda oynadı. 2022'de A takım kadrosuna alındı, ilk yıllarını yedek kulübesinde geçirdi.

JANKAT YILMAZ KAÇ YAŞINDA?

Jankat Yılmaz 16 Ağustos 2004'te doğdu, 22 yaşında.

JANKAT YILMAZ GALATASARAY'DA HANGİ MAÇTA OYNADI?

Jankat Yılmaz, Galatasaray formasıyla ilk resmi maçına 29 Ağustos 2026'da Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe karşısında çıktı. İlk 11'de yer alan Uğurcan Çakır ısınma sırasında ağrı hissedince kaleye son dakikada Jankat geçti. RAMS Park'taki maçı Galatasaray 3-2 kazandı.

Maçtan sonra fırsatın birden geldiğini, kendini hazır tutması gerektiğini söyledi: "İlk resmi maçımda arkadaşlarım beni motive etti."

JANKAT YILMAZ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Jankat Yılmaz, A takıma yükseldikten sonra iki kez kiralık gönderildi. 2024-2025 sezonunun ilk yarısını Adanaspor'da geçirdi ve ocak 2025'te Galatasaray'a döndü. 12 Eylül 2025'te bu kez Eyüpspor'a kiralandı, sezonu orada tamamladı.

Haziran 2026'da Galatasaray'a geri dönen kaleci, bu sezon Süper Lig'de bir maçta forma giydi.