Jake Paul - Anthony Joshua boks maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Jake Paul - Anthony Joshua boks maçı ödülü ne?

Dünya ağır siklet klasmanının önde gelen isimlerinden Anthony Joshua ile sosyal medyadan boksa uzanan sıra dışı kariyeriyle öne çıkan Jake Paul'un Miami'de yapılacak karşılaşması büyük heyecan yaratıyor. Dev müsabakanın ne zaman oynanacağı, kaçta başlayacağı, hangi kanalda yayınlanacağı ve sporcuların kazanacağı ödül miktarı boks tutkunları tarafından yakından takip ediliyor.

JAKE PAUL – ANTHONY JOSHUA KARŞILAŞMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDEN İZLENEBİLECEK?

Jake Paul ile Anthony Joshua arasında oynanacak dev mücadelede yayın hakları dünya genelinde Netflix'e ait. Türkiye'deki boks tutkunları da karşılaşmayı aynı platform üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

Müsabaka, Amerika Birleşik Devletleri saatine göre 19 Aralık Cuma gecesi gerçekleştirilecek. Türkiye'de ise karşılaşma, 20 Aralık Cumartesi sabahı saat 06.30 itibarıyla canlı yayınlanacak.

DEV MAÇTA ÖDÜL HAVUZU NE KADAR?

Karşılaşma için iki sporcuya toplamda yaklaşık 50 milyon dolar garanti ödeme yapılacağı ifade ediliyor.

Öte yandan Jake Paul'ün Netflix ile yaptığı ticari anlaşma ve organizasyonu düzenleyen Most Valuable Promotions (MVP) şirketindeki konumu nedeniyle elde edeceği toplam gelirin 75 ila 100 milyon dolar seviyelerine çıkabileceği iddialar arasında yer alıyor.