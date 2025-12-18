Haberler

Jake Paul - Anthony Joshua boks maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Jake Paul - Anthony Joshua boks maçı ödülü ne?

Jake Paul - Anthony Joshua boks maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Jake Paul - Anthony Joshua boks maçı ödülü ne?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir dönem YouTube içerikleriyle tanınan ve sonrasında profesyonel boksa adım atan Jake Paul, eski dünya ağır siklet şampiyonu Anthony Joshua ile 19 Aralık'ta ringde kozlarını paylaşacak.

Dünya ağır siklet klasmanının önde gelen isimlerinden Anthony Joshua ile sosyal medyadan boksa uzanan sıra dışı kariyeriyle öne çıkan Jake Paul'un Miami'de yapılacak karşılaşması büyük heyecan yaratıyor. Dev müsabakanın ne zaman oynanacağı, kaçta başlayacağı, hangi kanalda yayınlanacağı ve sporcuların kazanacağı ödül miktarı boks tutkunları tarafından yakından takip ediliyor.

JAKE PAUL – ANTHONY JOSHUA KARŞILAŞMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDEN İZLENEBİLECEK?

Jake Paul ile Anthony Joshua arasında oynanacak dev mücadelede yayın hakları dünya genelinde Netflix'e ait. Türkiye'deki boks tutkunları da karşılaşmayı aynı platform üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

Müsabaka, Amerika Birleşik Devletleri saatine göre 19 Aralık Cuma gecesi gerçekleştirilecek. Türkiye'de ise karşılaşma, 20 Aralık Cumartesi sabahı saat 06.30 itibarıyla canlı yayınlanacak.

DEV MAÇTA ÖDÜL HAVUZU NE KADAR?

Karşılaşma için iki sporcuya toplamda yaklaşık 50 milyon dolar garanti ödeme yapılacağı ifade ediliyor.

Öte yandan Jake Paul'ün Netflix ile yaptığı ticari anlaşma ve organizasyonu düzenleyen Most Valuable Promotions (MVP) şirketindeki konumu nedeniyle elde edeceği toplam gelirin 75 ila 100 milyon dolar seviyelerine çıkabileceği iddialar arasında yer alıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 4 ünlü serbest

Sabah gözaltına alınan 4 ünlü isimle ilgili karar verildi
AK Parti'nin 'Terörsüz Türkiye' raporu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

Kritik rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde! 15 başlıktan oluşuyor
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ismi değişiyor

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ismi değişiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı

Sabırları taşırdı! Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Paşinyan'dan Rusya'ya, Türkiye'ye uzanan demiryollarının yeniden inşa edilmesi talebi

Paşinyan'dan o ülkeye dikkat çeken "Türkiye" talebi: Yeniden inşa edin
Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı

Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar! Cezası düşürüldü
Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı

Sabırları taşırdı! Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı
Kayaların ortasında! Yüzlerce yıllık yapıya kimse ulaşamıyor

Kayaların ortasında! Yüzlerce yıllık yapıya kimse ulaşamıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Çakmak doldurmak isterken canından oluyordu, kendisi de yandı evi de

Yaşlı kadın az kalsın koca mahalleyi havaya uçuruyordu
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Ortalığı karıştıracak iddia: Marketler 50 kuruşluk poşetin 2,5 lira olmasını istiyor

Marketlerden poşet fiyatlarına fahiş zam talebi! Rakam bile verdiler
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
title